10:40 Uhr

Betrunken aus dem Auto gefallen

Über zwei Promille Alkohol - Führerschein weg

In der Nacht zum Samstag hielt ein 52-Jähriger mit seinem Wagen vor einem Lokal in der Nördlinger Innenstadt. Beim Aussteigen fiel einem Zeugen auf, dass der Mann aus dem Auto gefallen ist. Bei der anschließenden Überprüfung des 52-Jährigen konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert über zwei Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. (pm)

Schwerer Betriebsunfall

Am Freitagnachmittag kam es auf einer Baustelle in einem Alerheimer Ortsteil zu einem schweren Betriebsunfall, bei dem ein 53-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Arbeiter wollte vom Dach eines neu errichteten Rinderstalls über das Geländer auf eine Hebebühne steigen. Dabei rutschte er aus und fiel etwa 6 Meter tief auf den Schotterboden. Der Mann erlitt multiple Frakturen im Bereich der Beine und wurde mit einem Rettungshub-schrauber in das Klinikum nach Ingolstadt geflogen. Die Sicherungsmaßnahmen an der Baustelle waren vorschriftsmäßig. Ein Fremdverschulden scheidet den Ermittlungen zufolge aus. (pm)

Ladendieb geflüchtet

Am Freitag, gegen 12.35 Uhr, beobachtete ein Kaufhausdetektiv, wie ein Mann in einem Drogeriemarkt in der Nördlinger Innenstadt Parfüms in seine Jackentasche steckte. Als der Unbekannte merkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er aus dem Markt und konnte unerkannt entkommen. Wie sich herausstellte, hatte er Parfüm im Wert von etwa 140 Euro gestohlen. Der Täter war etwa 25 Jahre alt, schlank und circa 1,75 m groß. Er trug blaue Jeans, eine schwarze Jacke und eine schwarze Base-Cap. Die Polizei bittet um Hinweise. (pm)

Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Freitagmittag wollte eine 52-Jährige mit ihrem Wagen von den Parkplätzen des Einkaufzentrums an der Hofer Straße kommend nach rechts auf die Hofer Straße einfahren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. Es kam zu einem Streifzusammenstoß und der 17-jährige Radler stürzte auf die Fahrbahn. Der junge Mann verletzte sich leicht im Bereich der Brust und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Nördlinger Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000,- Euro. (pm)

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Freitagnachmittag fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Wagen auf der Verbindungsstraße von Bühlingen kommend in Richtung Herblingen. An der Einmündung in die Verbindungsstraße von der Staatsstraße 2214 nach Herblingen missachtet er die Vorfahrt eines 79-Jährigen, der mit seinem Wagen von der Staatsstraße kommend in Richtung Herblingen unterwegs war. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Bei dem Unfall wurden zwei 72-Jährige Mitfahrerinnen im Wagen des 79-Jährigen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 29.000,- Euro.

