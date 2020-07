09:17 Uhr

Betrunkener versucht in Reimlingen, in ein fremdes Haus zu gelangen

Ein Betrunkener hat sich in Reimlingen nicht nur an der Haustür geirrt, sondern auch im Ort.

Die Polizei wird verständigt, ein Taxi bringt ihn schließlich nach Hause. Der Mann

Montagnacht ist in der Hauptstraße in Reimlingen ein Betrunkener vor einer fremden Haustür gestanden und versuchte über eine Stunde lang hinein zu kommen. Der Mann schlug dabei eine Scheibe der Tür ein und verursachte einen Schaden in Höhe von 500 Euro. Laut Polizei hatte der Mann die Orientierung verloren.

Er sei erst kurz vorher umgezogen und habe sich im Ort geirrt. Wie die Polizei berichtet, wurde dem 28-Jährigen ein Taxi bestellt, das ihn nach Hause brachte. RN

