vor 35 Min.

Bissingen: 83-Jähriger stirbt

Im Nachbarlandkreis sind insgesamt 222 Menschen infiziert

Am Mittwochmorgen ist ein weiterer Bewohner des Bissinger Seniorenheims gestorben. Der 83-Jährige war zuvor positiv auf den Coronavirus getestet worden. Damit sind nach Auskunft des Dillinger Landratsamtes bis Mittwoch insgesamt zehn Personen an Covid-19 gestorben. Erst am Dienstagnachmittag wurde bekannt, dass am Montag zwei Bewohnerinnen der Einrichtung, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben sind. Bei den Todesfällen handelt es sich laut Landratsamt um eine 92-Jährige und eine 87-Jährige. Beide starben in stationärer Behandlung (wir berichteten).

Damit ist die Zahl der verstorbenen Bewohner in der Einrichtung auf neun gestiegen. Stand Mittwochvormittag sind im ganzen Landkreis Dillingen bisher zehn Personen, die mit dem Virus infiziert waren, gestorben. Infiziert sind insgesamt 222, davon genesen 95. (pm, corh)