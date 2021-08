Bopfingen

vor 50 Min.

Beim Poetry-Salm in Bopfingen bestreiten Dichter mit gekonnten Worten die Bühne

Plus Beim Poetry Slam in Bopfingen begeistern sechs kreative Köpfe das Publikum. Die Entscheidung, wer den Wettbewerb gewinnt, fiel knapp aus.

Von Josef Lehmann

Ein Poetry-Slam ist ein Dichterwettstreit, bei dem es gilt, selbstverfasste Texte innerhalb einer kurzen Zeit dem Publikum vorzutragen. Es darf nicht gesungen werden, auch Requisiten sind verboten. Nur die Kraft der selbst verfassten Texte zählt. Ob Lyrik, Prosa, Rap, Comedy oder Kabarett - vom Blatt gelesen, mit vollem Körpereinsatz oder frei rezitiert: Am Ende entscheidet das Publikum durch Abstimmung per Applaus. Moderator Jens Hoffmann aus Weißenburg hatte sechs Poeten in den Stadtgarten in Bopfingen eingeladen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen