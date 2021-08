Ostalbgymnasium: Jahrgang hat insgesamt einen Schnitt von 2,2

Plus 56 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur am Ostalbgymnasium abgelegt. Wer Jahrgangsbester wurde.

56 Schülerinnen und Schüler haben mit zum Teil hervorragenden Leistungen das Abitur bestanden. Am Ostalb-Gymnasium Bopfingen fanden kürzlich die mündlichen Abiturprüfungen unter Leitung von Oberstudiendirektor Dr. Pascal Bizard statt. Der Notendurchschnitt des gesamten Jahrgangs war 2,2.