Unbekannter stiehlt Smartphones in Bopfingen

Die Polizei wurde am Sonntag in Bopfingen wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch alarmiert. (Symbolbild)

In der Hölderlinstraße in Bopfingen hat ein Unbekannter am Samstag zwei Smartphones gestohlen. Kurz zuvor kam es in der Neresheimer Straße zu einem Hausfriedensbruch.

Ein Unbekannter hat laut Polizei am Sonntagvormittag zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr in der Hölderlinstraße in Bopfingen zwei Smartphones von einem Terrassentisch entwendet. Bei den Telefonen handelt es sich um ein Google Pixel 3a und ein Honor 9 Lite im Wert von mehreren Hundert Euro, die Besitzer hatten sich kurz im Haus aufgehalten. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat, die am Sonntagvormittag gegen 10.30 in der Neresheimer Straße verübt wurde. Wie die Polizei berichtet, nutzte der Täter auch dort die Abwesenheit einer Bewohnerin und betrat durch eine offenstehende Tür ein Haus, in dem er Schubladen und Schränke durchsuchte. Beim Verlassen der Wohnung wurde der Täter von der Anwohnerin erblickt, sie beschrieb ihn folgendermaßen: ca. 40 bis 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, hagere Statur, ungepflegtes Aussehen, langes, blondes, lockiges Haar, Oberlippenbart. Der Mann ließ bei seiner Flucht ein Fahrrad zurück. Zeugenhinweise werden an die Polizei Ellwangen unter Telefon 07961/9300 erbeten. (pm)

