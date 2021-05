Bopfinger Spielplatz in Mainacht beschädigt: Hoher Schaden

In der Mainacht kam es in Bopfingen zu mehreren Beschädigungen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte hohen Sachschaden auf dem Spielplatz und an der Schule in der Schulstraße in Bopfingen angerichtet, wie die Polizei schildert. An der Schule sei ein Mosaik, das im Eingangsbereich in die Mauer eingelassen ist, stark beschädigt worden.

Darüber hinaus sei auf dem Spielplatz gegenüber der Schule, an zahlreichen Stellen eine unbekannte, weiße Substanz aufgebracht worden, die nach ihrer Aushärtung eine aufwändige Reinigung erfordern dürfte, wie die Polizei vermutet. Ersten Schätzungen zufolge, könnte sich die Schadenshöhe insgesamt auf etwa 15.000 Euro belaufen.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den möglichen Tätern dieser Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich direkt mit dem Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362/96020 in Verbindung zu setzen.

Das könnte Sie auch interessieren: