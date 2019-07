vor 36 Min.

Brand auf Recyclingbetrieb in Nördlingen ausgebrochen

Feuerwehreinsatz in Nördlingen: In der Fritz-Hopf-Straße mussten die Einsatzkräfte zu einem Brand auf einem Recyclingbetrieb ausrücken.

Auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs in einem Nördlinger Industriegebiet hat es am Dienstagabend gebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen wurde um 18.25 Uhr alarmiert, berichtet Kommandant Marco Kurz auf Anfrage der Rieser Nachrichten. Da tiefschwarze Rauchwolken zu sehen gewesen seien, habe man auch die Kameraden aus Baldingen und Löpsingen alarmiert, insgesamt waren etwa 45 Mann am Einsatzort.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei hat sich Gewerbemüll auf dem Gelände selbst entzündet. Verletzt wurde niemand, der Rettungsdienst war zur Absicherung der Feuerwehrler vor Ort. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen gering sein. Der Rauch zog über die Felder ab, so die Einsatzkräfte.