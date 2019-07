09:44 Uhr

Brummifahrer reißt Vordach in Schwörsheim ab

Der Mann touchiert den vorderen Bereich einer Lagerhalle. Der Schaden: Rund 9000 Euro. Der Fahrer: den kümmert das eingestürzte Dach nicht.

Böses Erwachen am Morgen – in Schwörsheim hat am Dienstag gegen 5.30 Uhr ein Brummifahrer das Vordach eines Lagerhauses gestreift und einen massiven Schaden verursacht. Das Vordach brach nach unten. Der Fahrer des spanischen Sattelzuges, der nach Angaben der Polizei offenbar aus Bulgarien stammt, kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden, sondern fuhr einfach weiter.

Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall in Schwörsheim

Dank eines Zeugen, der den Vorfall beobachtet und mit seinem Handy fotografiert hatte, konnte das amtliche Kennzeichen das Sattelzuges abgelesen werden. Nach einer Fahndung wurde der Mann kurze Zeit später durch eine Polizeistreife gestoppt. Wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss der Mann nun mit einer Anzeige rechnen. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 9000 Euro. RN

