vor 55 Min.

Bürgerinitiative will Abstand zu Flyer nehmen

Schreiben ohne „intensivste Prüfung“ verbreitet

Von Verena Mörzl

Die Bürgerinitiative „Weckruf 5G“ will Abstand zu einem Flyer nehmen, der in dieser Woche an die Bürgermeister der folgenden Gemeinden verschickt worden ist: Hohenaltheim, Maihingen, Marktoffingen, Megesheim, Möttingen, Munningen, Reimlingen, Rögling, Tagmersheim, Wechingen, Wallerstein, Alerheim, Amerdingen, Auhausen, Deiningen, Ederheim und Fremdingen. Auf dem Flyer werden diverse Theorien über die Auswirkungen der 5G-Technologie aufgelistet, die aber nicht wissenschaftlich belegt sind, teilweise handelt es sich nach Recherchen unserer Zeitung sogar um Falschinformationen. Der Flyer „wurde versehentlich, ohne abgeschlossene intensivste Prüfung weitergegeben“, teilt die Bürgerinitiative mit. Die betroffenen Gemeinden werden in den nächsten Tagen einen offiziellen Brief erhalten, in dem darum gebeten werde, den Flyer nicht weiter zu verbreiten.

Die Bürgerinitiative kann noch keine Angaben machen, woher dieser Flyer tatsächlich stammt. Er sei in der Kommunikation mit anderen Initiativen aufgetaucht. Weiter heißt es in einem Schreiben, dass das Bestreben der Initiative sei, Entscheidungsträger, Verantwortliche und jeden Einzelnen mit Informationen zu unterstützen, um sich eine Meinung zum Thema 5G zu bilden. (vmö)

