Bürgermeister Rehklau will den Ortskern in Deiningen weiterentwickeln

Der Deininger Bürgermeister tritt wieder an. Was ihn antreibt, welche Vorhaben er abgeschlossen hat und was er noch plant.

Von Philipp Wehrmann

Wilhelm Rehklaus erste Amtszeit als Deininger Bürgermeister ist fast vorüber. Der CSU-Politiker stellt sich wieder zur Wahl, als einziger Bewerber in der Gemeinde. Als er zum ersten Mal zur Wahl stand, war er bereits 18 Jahre Mitglied des Gemeinderats, er kannte die Kommunalpolitik.

In seinen Anfangsjahren als Bürgermeister habe er aber trotzdem an seine Grenzen gehen müssen, erzählt er heute. Dass er seine Arbeit im Deininger Rathaus fortsetzen wolle, sei ihm nach einer Entscheidungsphase trotzdem klar gewesen. „Wenn Leute mit einer Bitte zu mir kommen und ich ihnen helfen kann, gibt mir das viel zurück.“ Solche Erlebnisse seien ihm wichtiger als die größeren Projekte, die er in seiner ersten Amtszeit als Bürgermeister abgeschlossen hat.

Dabei kann der 50-Jährige von diesen viele vorweisen. Der CSU-Politiker hat einen Schwerpunkt seiner Amtszeit auf den Ortskern gelegt. So fördere die Gemeinde zum Beispiel mit dem „Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept“ Bürger bei bestimmten Sanierungen im Innerort. Rehklau blickt in seine Unterlagen: Zwölf Deininger hat man so schon unterstützt, neun Anträge sind noch offen. Der ehemalige Bankangestellte legt viel Wert auf Ordnung. Will er Details zu einem Projekt wissen, zieht er mit einem gezielten Griff den passenden Ordner aus dem Aktenschrank.

In Deiningen gilt "Innen vor Außen"

Die Gemeinde hat die Templerstraße sanieren lassen, an der Hauptstraße wird gerade gebaut und in der ersten Hälfte der kommenden Periode will Rehklau die Jakobstraße aufwerten. Deiningen habe sich den Grundsatz „Innen vor außen“ gegeben. Die Straßensanierungen seien ein Beitrag dazu. „Nichtsdestotrotz werden wir auch Bauland zur Verfügung stellen müssen.“ 34 Plätze hat er im Baugebiet Nord geschaffen, zwei seien noch frei, demnächst beginne der dritte Abschnitt mit 19 weiteren. Sie könnten ab Herbst 2021 zur Verfügung stehen, schätzt er.

Es gebe einen großen Bedarf an Mietwohnungen und Wohnraum für ältere Menschen. „Wir wollen auf jeden Fall ein Seniorenwohnprojekt realisieren. Wie genau, das werden wir demnächst bei einer Gemeinderatsklausur besprechen“, sagt er. So hätten ältere Deininger die Möglichkeit, von einem zu großen Einfamilienhaus in eine Wohnung zu ziehen, sagt Rehklau. Um auf die Bedürfnisse der älteren Generation eingehen zu können, will er zudem einen Seniorenbeirat gründen.

Rehklau bringt sich für die Mittelschule ein

Auch für die jüngeren Einwohner seiner Gemeinde hat sich Rehklau eingesetzt. In den vergangenen sechs Jahren hat die Gemeinde Spielplätze mit neuen Geräten ausgestattet, die Gruppenräume des Kindergartens saniert und besonders in die Grund- und Mittelschule investiert. „Der Erhalt der Mittelschule bleibt weiterhin eine große Herausforderung“, sagt er entschlossen. Der Bürgermeister wünscht sich, dass auch die Jugend mehr Anregungen an ihn heranträgt – deshalb kann er sich auch vorstellen, ein Gremium für diese Generation zu gründen.

Seine knappe Freizeit verbringt der Witwer am liebsten mit seiner 16-jährigen Tochter und seinem 21-jährigen Sohn. Früher war der gebürtige Deininger ambitionierter Geräteturner in der Regionalliga, zeitweise sogar in der 2. Bundesliga – auch vor wenigen Jahren hat er diesen Sport noch betrieben. Mittlerweile geht er gerne in den Bergen spazieren.

