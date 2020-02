11:44 Uhr

Bürgermeister bezeichnet Schließungs-Pläne der Staatsstraße als „Oberhammer“

Plus Eine Verbindung nach Oettingen soll gekappt werden. So sehen die aktuellen Pläne und die Reaktionen bei der Bürgerversammlung aus.

Von Peter Urban

Die Bürgerversammlung in der gut gefüllten Mehrzweckhalle Hainsfarth wäre beinahe in völliger Harmonie über die Bühne gegangen, wenn nicht der „Oberhammer“, so Bürgermeister Klaus Engelhardt, zu besprechen gewesen wäre: der Antrag der Bayernbahn GmbH „auf die Beseitigung der höhengleichen Kreuzung Staatsstraße 2216 im Gemeindegebiet Hainsfarth“.

Bei diesem Punkt redete sich das Gemeindeoberhaupt regelrecht in Rage, als er ankündigte, beim Gespräch mit der Bayernbahn, dem Straßenbauamt und der Regierung von Oberbayern am kommenden Donnerstag auf den Tisch zu hauen: „Ich werde die Heimostraße nicht kampflos aufgeben.“ (Lesen Sie dazu auch, was die Rieser Nachrichten bereits über ein mögliches Verschwinden der Heimostraße 2018 geschrieben haben). Engelhardt ist vom Vorgehen aller Beteiligten der Gemeinde gegenüber enttäuscht, denn er findet, die Bevölkerung sei mit dem geplanten Vorhaben einfach überrumpelt worden. „Ich habe nichts gegen die Reaktivierung der Hesselbergbahn, ganz in Gegenteil. Aber uns eine über Generationen alte Verbindung nach Oettingen so mir nichts dir nichts kappen zu wollen, das geht zu weit.“ Der Bahnübergang bei Hainsfarth soll geschlossen werden. Bild: Verena Mörzl Die Bürger im Saal erheben sich und sind gegen die Schließung Der Bürgermeister verwies zudem auf die einstimmige Ablehnung im Gemeinderat in der Sitzung vom 27. Januar 2020. Um sich moralische Unterstützung zu holen, bat Engelhardt diejenigen Bürger im Saal, kurz aufzustehen, die mit seinem geplanten Vorgehen einverstanden sind. Das Votum war eindeutig: wohl alle im Saal erhoben sich. Vor diesem Aufreger hatte Engelhardt seine gut vorbereitete Power-Point-Präsentation genauso sicher wie fundiert vorgestellt: 1436 Bürger gehörten 2019 der Gesamtgemeinde an, deren Pro-Kopf-Verschuldung bezifferte er mit exakt 899 Euro. Detailliert hatte er Ausgaben und Einnahmen im Einzelnen benannt, ohne dann allerdings die jeweilige Gesamtsumme zu beziffern. Viel Raum nahm die Schilderung der Gemeinde-Höhepunkte in 2019 ein: von der Flursäuberung, über die 70-Jahr-Feier des TSV Hainsfarth, die Einweihung des neuen Bürgerhauses (alte jüdische Schule), die Ortschronik Steinhart bis zum Besuch der Partnergemeinde Arzano. Themen der Bürgerversammlung in Hainsfarth: Straßenbau, Feuerwehrhaus, Kanalbefahrungen Und auch die gemeindlichen Pläne für 2020 sollten nicht zu kurz kommen: Sanierung des Feuerwehrhauses Hainsfarth und des Armenhauses, Straßenausbesserungen, Straßenbeleuchtung in der Frankenstraße, Bepflanzung Gewerbegebiet, Erneuerung Ortseingangsschilder und diverse Kanalbefahrungen. Und auch die Hainsfarther „Buckelpiste“ (Staatstraße 2216) fügte der Bürgermeister an, habe er keineswegs vergessen, er werde nicht locker lassen, den Schandfleck, „der eine Staatsstraße sein soll“ zu beseitigen. Nachdem der Mobilfunkmast an der Jugendbude von der Gemeinde abgelehnt worden war, berichtete Klaus Engelhardt, dass die Telekom jetzt auf Privatleute zugehen würde. Darauf habe man keinen Einfluss und auch keinen offiziellen Kontakt. Er sagte: „Ich brauche den Mast nicht.“ Ganz zum Schluss stellte Engelhardt die Pläne für den Kreisverkehr B 466/Staatsstraße 2214 vor, auch da will er noch einmal nachverhandeln, die „Sache mit dem Radweg ist noch nicht zu Ende gedacht, da werde ich hart bleiben.“ Seinen Vortrag schloss der Bürgermeister mit einem Zahlenspiel: Der Gemeinderat habe im Jahr 2019 exakt 42 Anträge bearbeitet, 17 Gemeinderatssitzungen abgehalten, dabei 233 Tagesordnungspunkte behandelt und 215 Beschlüsse gefasst. Lesen Sie dazu: Die Hainsfarther Heimostraße könnte verschwinden



