Burlesque und Poetry Slam in Bopfingen

Open-Air im Stadtgarten

Gute Nachricht für alle Interessierten, die keine Karten mehr für den „Summer Slam“ und die „Burlesque Revue“ in der Alten Bastei in Nördlingen bekommen haben: Beide Veranstaltungen haben ein Nachspiel in Bopfingen.

Die Stadt Bopfingen hat unter dem Motto „Ferienprogramm für Erwachsene und Familien im Stadtgarten“ ein buntes Potpourrie an Veranstaltungen zusammengestellt. Im Zuge dessen gastieren der „Rieser Poetry Slam“, sowie die Burlesque Revue „Tits & Jazz“ am Wochenende im Bopfinger Stadtgarten.

Am Freitag bringen die Damen von Tits & Jazz das Publikum mit ihrer Burlesque Revue zum Schwitzen. Burlesque – das ist die Kunst des frivolen Unterhaltungstheaters der goldenen 20er-Jahre. Eine zweistündige Revue mit Tanz und Gesang, die Publikum und Kritiker in Nördlingen gleichermaßen überzeugte.

Am Samstag folgt dann der Poetry Slam. Die Kulturbeauftragte der Stadt Bopfingen, Victoria Schrödersecker, hatte den Rieser Poetry Slam bereits im Rahmen der Rieser Kulturtage für ein Gastspiel in Bopfingen engagiert. Da die komplette Veranstaltung corona-bedingt entfiel, gibt der „Bopfinger Poetry Slam“ seine Premiere als Open-Air- Variante im Stadtgarten. Moderator Jens Hoffmann hat ein zweistündiges Programm im Gepäck, bei dem acht Poeten mit ihren Texten gegeneinander antreten. Die Bühne steht auch lokalen Poeten offen. Interessierte können sich unter Info@RieserPoetrySlam.de anmelden.

Da die Veranstaltungen bei schlechtem Wetter in der Stauferhalle stattfinden, ist das Kontingent des Vorverkaufs beschränkt. Bei schönem Wetter sind Karten für alle verfügbaren Sitzplätze im Stadtgarten erhältlich. Die Fladen-Piraten sorgen für heiße Fladen und kühle Getränke. (pm)

gibt es Tickets für den Poetry Slam in Nördlingen bei Bücher Lehmann. Tickets für beide Veranstaltungen in Bopfingen können auch bequem online unter www.events-am-ipf.de bestellt werden.

