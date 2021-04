Corona-Team für Oettingen: Einsatz der Luca-App wird geprüft

Plus Inwieweit kommt eine Strategie wie das Tübinger Modell für die Stadt Oettingen infrage?

Die Stadt Oettingen hat sich kürzlich mit der Frage befasst, inwieweit in der Corona-Pandemie eine Strategie wie das Tübinger-Modell infrage kommen könnte. Dazu sagte Bürgermeister Thomas Heydecker in einer Videobotschaft, dass es bei den aktuell hohen Inzidenzwerten der falsche Zeitpunkt sei, um über konkrete Lockerungen zu sprechen. Dennoch wolle die Stadt vorbereitet sein, sobald das wieder möglich sei. So könnte das dann aussehen.

Deshalb habe es zunächst ein Gespräch mit Hausärzten und Apothekern gegeben, um zu ermitteln, ob die Vielzahl an Tests logistisch zu bewerkstelligen wäre. Im Moment sei es so, dass sich jeder beim Hausarzt oder mit einem Termin in der Apotheke testen lassen könne, erklärte Heydecker. Aktuell gebe es noch genug freie Plätze, weshalb keine zusätzlichen Angebote über ein Schnelltestzentrum geschaffen werden müssten.

Luca-App auch für Oettingen im Gespräch

Heydecker zufolge ist es der Stadt außerdem wichtig, sich eng mit den Unternehmen, Gewerbetreibenden und Restaurants auszutauschen, weshalb es einen gemeinsamen Online-Termin gab, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu besprechen. Diskutiert worden seien unter anderem technische Lösungen wie die Luca-App. Das Programm dient laut Hersteller als Lösung, um eine schnelle, datenschutzkonforme Kontaktdatenverwaltung und Kontaktnachverfolgung für private Treffen und öffentliche Veranstaltungen, für Geschäfte und Gastronomie zu ermöglichen. Dabei werden auch Gesundheitsämter miteinbezogen.

Corona-Team soll das Konzept weiter konkretisieren

„Wir sind jetzt gerade dabei, mit einem Corona-Team, das von Christine Stark, unserer Innenstadtbeauftragten, betreut und ins Leben gerufen wird, dieses Konzept weiter zu konkretisieren, weil es natürlich weitere organisatorische Hürden gibt“, schilderte Heydecker. Sobald das Konzept für Oettingen ausgearbeitet sei, will das Stadtoberhaupt Bürgerinnen und Bürger informieren, wie es anzuwenden sei. Er hofft, dass damit eine gewisse Spur an Normalität und öffentlichem Leben in der Stadt wieder möglich gemacht werden könne.

