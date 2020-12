vor 24 Min.

Corona: Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Donau-Ries

Das Landratsamt gibt zwei weitere Todesfälle im Landkreis Donau-Ries bekannt. Zudem steht die Nördlinger Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne.

Das Landratsamt Donau-Ries informiert in einer Pressemitteilung über den aktuellen Stand hinsichtlich der Corona-Zahlen. Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liege, Stand Dienstag, 22. Dezember, 11.30 Uhr, bei insgesamt 2453. Hiervon gelten 2044 Personen bereits wieder als genesen. 355 Personen gelten als aktuell Infizierte, sogenannte „Indexfälle“.

Leider gebe es zwei Todesfälle zu beklagen, heißt es in der Mitteilung. Ein 93-jähriger positiv getesteter Patient verstarb am 18. Dezember in der Donau-Ries-Klinik Donauwörth. Weitere Erkenntnisse seien dem Landratsamt hier nicht bekannt. Ebenso starb ein 85-jähriger positiv getesteter Patient am 21. Dezember im Krankenhaus Neuburg. Der Verstorbene habe an erheblichen Grunderkrankungen gelitten.

Im Landkreis Donau-Ries sind bisher 54 Personen im Zusammenhang mit Corona gestorben

Beide Personen waren Bewohner in der Stiftung St. Johannes Marxheim/Schweinspoint. Die Anzahl der Verstorbenen bestätigten Indexfälle liegt dadurch bei 54 Personen. Das RKI listet den Landkreis Donau-Ries am Dienstag mit einem Inzidenzwert von 175,7.

Asylbewerberunterkunft in Nördlingen steht unter Quarantäne

Seit Montag stünden zudem alle Bewohner der Asylbewerberunterkunft in Nördlingen unter Quarantäne. Es gebe nach ersten Ermittlungen nur einen positiven Fall. Die Person hält sich laut der Mitteilung derzeit auch nicht in der Asylunterkunft auf. Die restlichen Bewohner seien Kontaktpersonen. Aktuell arbeite das Gesundheitsamt daran, eine Reihentestung zu organisieren. (pm)

