Coronavirus: Warum Abfalltrennung gerade jetzt wichtig ist

Besonders in der Corona-Krise, ist es wichtig, überquellende Mülltonnen zu vermeiden. Damit es nicht zu einer Überlastung der Restmüllentsorgung kommt, sollten Menschen weiter den Müll sorgfältig trennen. (Symbolbild)

Der Abfall-Wirtschaftsverband Nordschwaben gibt Tipps für die Zeit zu Hause.

Während der Ausgangsbeschränkung wegen des Coronavirus halten sich mehr Menschen als sonst zu Hause auf. Wie der Abfall-Wirtschaftsverband Nordschwaben mitteilt, fällt dort deshalb auch mehr Abfall an.

Deshalb sei es während der Corona-Pandemie wichtig, die Hygieneregeln einzuhalten. Dazu zählt unter anderem die Trennung, um zu vermeiden, dass die Restmülltonnen überquellen. Sollte trotz sorgfältiger Trennung mehr Müll anfallen, als die Mülltonne fasst, dürfen die Nordschwaben diesen Mehrmüll in festen Säcken zu ihren Restmüll,- Biomüll- und Papiertonnen stellen, so der AWV. Alle Entsorgungsfirmen des AWV-Nordschwaben seien angewiesen, diese Zusätze bei der regulären Abholung der Tonnen mitzunehmen.

Wertstoffe in ganz normale Säcke

Bürger, die wegen der momentanen Lage keine Windel- bzw. Müllsäcke vom AWV-Nordschwaben kaufen können, dürfen normale Säcke zu ihren Tonnen dazustellen. Auch diese werden mitgenommen.

Da aufgrund der Ausgangsbeschränkungen die Recyclinghöfe weiterhin geschlossen sind, können somit auch keine Gelben Säcke ausgegeben werden. Unter Vereinbarung mit der Firma Fisel können die Bürger von Nordschwaben, die keine Gelben Säcke mehr haben, ihre Wertstoffe in ganz normale Säcke füllen und hinausstellen.

Normale Leerung der Tonnen

Abfälle und Wertstoffe (Verpackungen und Papier) aus Haushalten, die vom Coronavirus betroffen sind, müssen in gut verschlossene Beutel oder Säcke verpackt in die Restmülltonne gegeben werden. Scharfe oder spitze Gegenstände sind so zu verpacken, dass diese den Beutel nicht durchstechen können, heißt es weiter.

Die Leerung der Restmüll-, Bio- und Papiertonnen und die Abholung der Gelben Säcke erfolge weiterhin normal entsprechend der Abfuhrpläne. Containerstationen mit Glas, Dosen und Altkleidern werden wie gewohnt geleert. „Schenken Sie bitte den Müllwerkern ein Lächeln“, schreibt der AWV abschließend in seiner Pressemitteilung. RN

