Das ist in Oettingen geboten

Vom Frühjahrsmarkt über das Osterbrunnenfest bis zum Wintermarkt: Zahlreiche Veranstaltungen finden 2020 in der Residenzstadt statt. Gewerbeschau mit vielen Firmen

Der „harte Mitgliederkern“ der Werbegemeinschaft Oettingen hat sich im Gasthaus „Goldene Gans“ zur Jahreshauptversammlung getroffen. Vorstandssprecherin Julia Wilhelm ließ zu Beginn die vielen Aktionen von „Oettingen erleben“ des vergangenen Jahres Revue passieren und freute sich im Nachhinein über die unzähligen Besucher bei Märkten und anderen Veranstaltungen, „die bewiesen, dass Oettingen als Einkaufsstadt auf einem guten Weg ist“.

Auch im Jahr 2020 hat die Werbegemeinschaft wieder einiges vor. Höhepunkt wird die Gewerbeschau am Samstag, 27. Juni, unter dem Motto „Oettingen öffnet sich“ sein. Doch der Reihe nach: Tradition haben in Oettingen die verkaufsoffenen Markttage. Mit dem Frühjahrsmarkt am Sonntag, 29. März, beginnt der Veranstaltungsreigen. Der Maimarkt findet am Sonntag, 3. Mai, statt. Beim Herbstmarkt, am 25. Oktober, steht das Lebensmittel Käse im Mittelpunkt. Zusammen mit der Stadt wird der verkaufsoffene Wintermarkt am Sonntag, 29. November, veranstaltet. Der Wintermarkt ist gleichzeitig der letzte Tag des Christkindlesmarktes, der bereits am Donnerstag, 26. November, öffnet.

Das Osterbrunnenfest findet am Ostermontag, 13. April, statt. Während der Osterzeit können wieder verschiedene geschmückte Osterbrunnen in der ganzen Altstadt bewundert werden. Vom 22. bis 24. Mai lockt der Historische Markt tausende Besucher in die Residenzstadt, bevor die Jakobi-Kirchweih mit Wasserfest und Kabarett im Festzelt vom 24. bis 27. Juli auf dem Schießwasen über die Bühne geht. Auch Summer City mit dem Oettinger Stadtlauf am Samstag, 8. August, wird wieder ein Oettinger Erlebnis werden.

Isabella Baur stellte die geplante Gewerbeschau am Samstag, 27. Juni, vor und freute sich, „dass bereits mehr als 50 Firmen ihr Interesse bekundet haben“. Die Veranstaltung „Oettingen öffnet sich“ soll in der Dreifach-Turnhalle, in den Oettinger Betrieben und den Geschäften von 10 bis 17 Uhr stattfinden. Geplant sei auch ein Shuttlebus, der die Besucher von der Turnhalle zu den teilnehmenden Firmen bringt.

Gabriele Dietz, die die Homepage der Werbegemeinschaft „Oettingen erleben“ pflegt und attraktiv mit Leben füllt, berichtete vom Erfolg des Oettinger Heimatgutscheins, den mittlerweile 30 Oettinger Geschäfte erfolgreich anbieten und den Oettinger Kunden gerne nutzten.

Bürgermeisterin Petra Wagner lobte die gute Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft und war begeistert vom ehrenamtlichen Engagement der Händlervereinigung. Die Stadt sei stolz auf die Werbegemeinschaft und werde die Aktivitäten auch weiterhin nach Kräften unterstützen. (ril)

