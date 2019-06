13.06.2019

Das ist zur Jubiläums-Mess’ alles geboten

Zum 800-jährigen Bestehen wird auf der Kaiserwiese ausgiebig gefeiert. Beim Freitagsprogramm sind die Traber-Hochseilshow und die historische Ausstellung die Höhepunkte. Was die Besucher sonst noch erwartet:

Von Anja Ringel und Robert Milde

Der Countdown läuft: Ende nächster Woche wird die Nördlinger Mess’ eröffnet. Zum 800-jährigen Bestehen beginnt sie dieses Jahr schon am Freitag. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Jubiläumsmess’ und zur Rieser Verbraucherausstellung.

Wie sieht das Programm zur Eröffnung am kommenden Freitag aus?

Die Jubiläumsmess’ beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 16 Uhr in St. Georg. Danach begrüßt Oberbürgermeister Hermann Faul die Ehrengäste auf dem Marktplatz und die Stadt- und die Knabenkapelle begleitet die Gruppe zur Kaiserwiese. Dort wird vor dem ehemaligen Hotel Schützenhof eine historische Ausstellung eröffnet, in deren Mittelpunkt prächtige, bis zu 100 Jahre alte Schausteller-Orgeln stehen. Jede Stunde wird eine davon zu hören sein.

Was ist am Freitag für die breite Öffentlichkeit geboten?

Die Budenreihen der Marktkaufleute öffnen bereits um 15 Uhr, die Schausteller beginnen um 17 Uhr, sodass ab dann der komplette Mess’-Betrieb laufen wird. Spektakulärer Höhepunkt des Freitagabends sind drei Vorführungen der weltberühmten Hochseilartistenfamilie Traber um 17.30 Uhr sowie um 20.30 Uhr und um 22.30 Uhr. Der letzte Auftritt bei Dunkelheit wird eine Feuershow sein. Und das direkt über den Köpfen der Besucher, denn das Hochseil wird zwischen Schützenhof und Festzelt gespannt sein. Um 17.30 Uhr wird nach RN-Informationen auch Landrat Stefan Rößle als Statist an der Show mitwirken. Familie Traber wird mit vier Artisten und drei Helfern nach Nördlingen kommen. Zusätzlich sind am Freitag Gaukler und Artisten auf dem gesamten Festplatz unterwegs.

Wie läuft es an den weiteren zehn Messtagen?

Das weitere Programm ist das gewohnte: Mess’-Umzug am Samstag ab 14 Uhr, Seniorennachmittag, Familientag mit ermäßigten Preisen am Mittwoch, Feuerwerk am Donnerstagabend, traditioneller Ausklang am Herrenmontag, 1. Juli. Dazu ist die historische Ausstellung beim Schützenhof während der gesamten Mess’ geöffnet. In den Festzelten und Biergärten gibt es Fürst-Wallerstein- und Mayer-Festbier. Im großen Festzelt der Familie Papert gibt es zudem ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm mit zahlreichen Partybands und Musikkapellen auch aus der Region.

Warum beginnt die Rieser Verbraucherausstellung (RVA) erst am Samstag, 22. Juni?

Anders als die Jubiläumsmess’ beginnt die Verbraucherausstellung nicht einen Tag früher, sondern am Samstag, 22. Juni, um 11 Uhr. Die Händler müssen mit ihrem Aufbau fertig werden, erklärt Sebastian Haag. Zudem seien zehn Tage RVA – die Verbraucherausstellung endet am 1. Juli – ausreichend.

Welche Neuerungen gibt es?

Der Schnupperstand aus dem vergangenen Jahr werde aufgrund der positiven Resonanz ausgeweitet, sagt Haag. Jetzt können sich nicht nur Unternehmen, sondern auch Medien und Vereine für ein bis zwei Tage auf der 36 Quadratmeter großen Schnupperfläche präsentieren. Haag erklärt, dass jeden Tag ein Unternehmen und ein Verein vor Ort sein werden. Zudem werde es in der Ankerhalle mehr Sitzgelegenheiten geben, sagt Haag. Das sei der Wunsch vieler Besucher gewesen.

Auf was achtet die RVA bei den Ausstellern?

100 Aussteller werden dieses Jahr auf der RVA dabei sein. Haag achtet bei der Auswahl neuer Händler darauf, dass diese regional sind. Das heißt, sie sollen aus einem Umkreis von 30 bis 50 Kilometern kommen.

Gibt es schon Pläne für das kommende Jahr?

Für die RVA 2020 überlege man momentan, die Fläche der Ausstellung zu vergrößern, sagt Haag. Der Grund: Momentan stehen potenzielle Aussteller auf einer Warteliste, da der Platz fehlt.

Themen Folgen