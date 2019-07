vor 34 Min.

Das reiche Erbe Hainsfarths in neuem Glanz

Am Sonntag findet in Hainsfarth ein Festakt für den neuen Vorplatz der Synagoge, der Mikwe und des Bürgerhauses statt.

Von Peter Urban

Sigried Atzmon, die erste Vorsitzende des Freundeskreises der Synagoge Hainsfarth ist froh, dass es endlich geschafft ist, wofür sie und ihre Mitstreiter jahrelang gekämpft hatten: die Neugestaltung des Synagogenvorplatzes mit Mikwe. „Alle Parameter jüdischen Lebens in Hainsfarth sind jetzt als Gesamtes zu sehen“, sagt Sigried Atzmon, „Schulhaus, Synagoge, Mikwe und Friedhof sind zusammengeführt als ein einmaliges Zeugnis jüdischer Kultur in Bayerisch-Schwaben.“

Dass im Zuge der Umgestaltung aus der alten jüdischen Schule ein Bürgerhaus für alle Bürger der Gemeinde geworden ist, sieht Klaus Engelhardt, Bürgermeister von Hainsfarth, als besonderen Glücksfall. „Es war wirklich nicht einfach, dieses Projekt zu realisieren“, sagt er. Nicht nur er, sondern auch schon sein Vater haben sich jahrelang für die Akzeptanz dieses Ensembles eingesetzt.

Informationstafeln verweisen auf die Besonderheit

Jetzt will er den Blick nach vorne richten, er sieht die Gemeinde auf einem guten Weg und ist froh über jeden kleinen Schritt zur – wenn man so will – Akzeptanz der jüdischen Vergangenheit von Hainsfarth. Am Sonntag wird das Ensemble im Rahmen eines Festaktes feierlich eingeweiht und dann seiner Bestimmung übergeben. Nach jahrelangem Leerstand des ehemaligen Schulgebäudes und gescheiterten Sanierungsversuchen ist es jetzt als Begegnungszentrum und Bürgerhaus nutzbar gemacht worden. Der ursprüngliche kleinteilige Grundriss wurde nicht wieder hergestellt, um Platz für größere Veranstaltungen zu erhalten. Der neu gestaltete Platz davor dient als Zugang und bietet gleichzeitig eine hohe Aufenthaltsqualität für Bürger und Besucher.

Informationstafeln verweisen auf die Besonderheit des Ortes und Sitzbänke laden zum Innehalten ein. Eine Herzensangelegenheit des Freundeskreises ist die symbolische Wiederherstellung der Mikwe, des jüdischen Tauchbades, das seit jeher neben Synagoge und Friedhof der wichtigste Bestandteil jeder jüdischen Gemeinde war. „Genau genommen ist eine Mikwe für das jüdische Leben wichtiger als eine Synagoge“, erklärt Sigried Atzmon, „beten kann man überall, baden nicht.“ Auch deshalb war es ihr so wichtig, dass man dieses Bauwerk auf dem Vorplatz der 1860 erbauten Synagoge wenigstens wieder sichtbar gemacht hat, denn dieses erst 2015 wieder entdeckte Bad hatte wohl zum 1722 urkundlich erfassten Vorgängerbau gehört.

Ein Denkmal und eine lebendige Begegnungsstätte

Die jüdische Schule hingegen wurde 1821 erbaut und bis 1923 genutzt. Sie wurde damals wegen Schülermangels und aus Kostengründen geschlossen, zumal für die wenigen verbliebenen Kinder die benachbarte israelitische Schule in Oettingen nur knapp einen Kilometer entfernt lag. Das Investitionsvolumen von 623000 Euro für das Bürgerhaus wurde im Bayerischen Städtebauförderungsprogramm mit Mitteln des Freistaates und vom Landkreis Donau-Ries gefördert. Das gesamte Ensemble kostete laut Kämmerin Birgit Mayer rund 772000 Euro (Fördermittel: 509260 Euro). Engelhardt sieht in dem neuen schönen Platz inmitten „seiner“ Gemeinde auch die Erfüllung einer Pflicht, den ehemaligen jüdischen Mitbürgern zu gedenken und den Nachkommen die Geschichte der Juden Hainsfarths auch plastisch vor Augen zu halten. „Denkmal und lebendige Begegnungsstätte“, besonders diese Kombination findet er richtig und wichtig. Nicht zuletzt auch deswegen, um Vergangenheit und Zukunft genauso sinnvoll wie eindringlich zu verknüpfen.

