vor 4 Min.

De Haan-Preis: Frist endet bald

Kunstpreis wird zum zweiten Mal vergeben

Die Bewerbungsfrist für die Verleihung des Christel De Haan-Kunstpreises endet Ende August. Wie berichtet, hat die in Nördlingen geborene und in den USA lebende Christel De Haan einen Kunstpreis ausgelobt, der in diesem Jahr zum 2. Mal vergeben werden wird. Bewerben können sich alle jungen, talentierten Künstler, die das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mit dem Kunstpreis sollen die Nachwuchskünstler ausgezeichnet werden, die in ihrer Entwicklung bereits auf Geleistetes verweisen können oder sich mit ihrem künstlerischen Schaffen schon einmal oder mehrfach in Ausstellungen präsentiert haben beziehungsweise daran beteiligt waren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Kunstpreis ist auf bildende Kunst (Malerei, Grafik, Bildhauerei, Fotografie, Installationen, Textilkunst, etc.) begrenzt. Um den Kunstpreis kann sich bewerben, beziehungsweise vorgeschlagen werden, wer in der Stadt Nördlingen geboren ist und/oder außerhalb Nördlingens wohnt, aber noch gute Verbindungen, Kontakte, etc. nach Nördlingen hat oder außerhalb Nördlingens geboren ist, aber in Nördlingen künstlerisch aktiv beziehungsweise auf ein künstlerisches Schaffen verweisen kann. Das Vorschlagsrecht haben alle Institutionen, Vereine, Gruppen und natürliche Personen aus dem Stadtgebiet. Der Kunstpreis kann nur einmal vergeben werden, eine erneute Bewerbung eines Preisträgers ist ausgeschlossen.

Wer sich also jetzt noch bewerben möchte oder jemanden vorschlagen möchte, kann dies beim Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit/Kultur der Stadt Nördlingen, Marktplatz 1, Zimmer 9 per Telefon 09081/84-186 oder per Email presse@noerdlingen.de tun. Der Vorschlag muss schriftlich erfolgen und ist aussagekräftig zu begründen. Unterlagen zum künstlerischen Werk und weitergehende Informationen sollen entweder per Mail oder per Post/Foto vorgelegt werden. Weitere Informationen sind bei der Stadt Nördlingen, Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur, erhältlich und im Internet abrufbar.

Nach Eingang der Bewerbungen wird eine sach- und fachkundige Jury den Preisträger bestimmen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt weiter. (pm)

