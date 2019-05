vor 10 Min.

Debatte um Fahrzeug für die Feuerwehr

In Reimlingen geht es um die Ausstattung

Die Gemeinde Reimlingen will für die örtliche Freiwillige Feuerwehr ein neues Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF) kaufen. Darüber freuen sich die Feuerwehrler zwar – doch mit einer Entscheidung des Gemeinderates haderten sie: Der wollte, dass in dem HLF auch eine Tragkraftspritze untergebracht wird. Die sei aber in solch einem Fahrzeug gar nicht vorgesehen, erläuterte Feuerwehr-Kommandant Jürgen Ott bei der vergangenen Gemeinderatssitzung. Bei der Planung des Fahrzeugs sei man jetzt zu dem Schluss gekommen: Die Tragkraftspritze mache auf dem Fahrzeug auch wenig Sinn. Das werde nämlich zum Erstangriff benutzt, da brauche man die Spritze noch gar nicht. Ott schlug den Räten deshalb vor, die für die Sonderausstattung notwendigen rund 17000 Euro einzusparen und stattdessen das alte, bisherige Fahrzeug zu behalten. Das habe nur noch einen Wert zwischen 5000 und 9900 Euro. Unterstützung kam von Bürgermeister Jürgen Leberle. Ein zweites Fahrzeug würde die Sicherheit erhöhen, meinte er. Bislang fahren die Kameraden auch mit privaten Autos zum Einsatzort. Zudem, so Leberle, gehe es nicht, dass mit einem Bauhof-Fahrzeug die Straße abgesperrt werde.

Was folgte, war eine ausführliche Debatte. Ein Auszug: Xaver Wohlfrom kritisierte, dass die Wehr „durch die Hintertür“ zu einem zweiten Fahrzeug kommen wolle. Da das alte Fahrzeug bereits in den 90er Jahren gekauft wurde, meinte Anton Lösch, dass man in drei oder vier Jahren wieder über den Kauf eines Fahrzeugs reden müsse. Johann Roßmanith forderte genaue Zahlen, wie viel dieses Fahrzeug dann kosten werde, welche Vorstellungen es da gebe. Leberle entgegnete, das sei eine „abstrakte Frage“ – auch weil dann andere Räte darüber entscheiden müssten. Ott beschwichtigte: Man spreche nur von einem Sprinter, nicht von einem zweiten HLF. Am Ende herrschte aber Einigkeit: Die Tragkraftspritze wird nicht eingebaut. (tiba)

