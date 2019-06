vor 23 Min.

Deininger SPD bestätigt Führung

Gernhäuser-Weng weiter Vorsitzende. Almarin ist Thema

Bei der Jahresversammlung des SPD-Ortsvereins Deiningen wurde der Vorstand mit Vorsitzender Sonja Gernhäuser-Weng, Kassiererin Manuela Martin, Schriftführerin Dr. Christine Kunze sowie den Beisitzern Walter Quirsfeld und Gerhard Hoffmann im Amt

bestätigt. Dazu wählte man die Delegierten für den Unterbezirksparteitag und die Aufstellungskonferenz zur Kommunalwahl 2020.

Zuvor berichtete die Vorsitzende über die Aktivitäten des vergangenen Jahres und mit den Mitgliedern der SPD-Liste über die Arbeit im Gemeinderat. Beim Volksbegehren Artenvielfalt setzte man sich für die Erweiterung der Eintragungszeiten im Rathaus ein und rief die Bürger durch eine Flugblattaktion zur Teilnahme auf. Die SPD-Gemeinderäte hatten sich bereits in der Vergangenheit für Blühwiesen auf den gemeindlichen Grünflächen im Ort eingesetzt und werden dies auch in Zukunft weiter verfolgen, so die Vorsitzende. Außerdem erinnerte sie an die Podiumsdiskussion der SPD Nördlingen über „Gute und sichere Arbeit“ mit den Bundestagsabgeordneten Ulrike Bahr aus Augsburg und Bernd Rützel aus Gemünden/Main. Im Anschluss informierte der Vorstand über die anstehende Kommunalwahl 2020. Auf der überarbeiteten Homepage www.spd-deiningen.de können Interessierte Kontakt mit der Vorsitzenden aufnehmen und ihre Ideen für eine aktive Mitgestaltung Deiningens einbringen.

Zudem wurden Frieda Sommer und Walter Quirsfeld für engagierte Mitarbeit in 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Für deren runden Geburtstag sowie den von Erwin Gernhäuser gab es ein kleines Geschenk. Abschließend entspann sich eine angeregte Diskussion über die Zukunft des Mönchsdegginger Almarins, für das sich die SPD-Gemeinderäte gerne weiterhin einsetzen. (pm)

