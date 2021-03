12:00 Uhr

Der Daniel in Nördlingen öffnet am Montag wieder

Besucher dürfen ab kommender Woche nicht nur den Nördlinger Daniel hochsteigen, sondern können ab Dienstag auch ins Rieskratermuseum.

Nachdem sich die Politik auf Bundesebene am Mittwoch auf Öffnungen verständigt hat, hat auch das bayerische Kabinett die Regelungen für Bayern konkretisiert. In Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen sind bei einer stabilen Inzidenz von unter 50 diverse Lockerungen des Lockdowns möglich. Da sich der Landkreis Donau-Ries unter diesem Wert befindet, informiert die Stadt Nördlingen in einer Pressemitteilung über Öffnungen in der Stadt.

So kann der Nördlinger Daniel ab Montag, 8. März, wieder besucht werden. Wie bereits im Herbst seien aus Infektionsschutzgründen bestimmte Turmeinlasszeiten festgelegt. Der Turmeinlass ist jeweils um 10, 12, 14 und 16 Uhr für maximal 25 Personen. Die Tür lasse sich zu den vorgegebenen Zeiten öffnen.

Daniel öffnet wieder: Personen dürfen sich eine Stunde im Turm aufhalten

Die maximale Aufenthaltsdauer im und auf dem Turm betrage insgesamt eine Stunde. Gleichzeitig gilt es, stets einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten, ab Ebene sieben ist ein Mundschutz zu tragen.

Auch das Rieskratermuseum öffnet laut der Mitteilung seine Pforten wieder. Ab Dienstag 9. März, 10 Uhr würden Besucherinnen und Besucher eingelassen. Das Museum habe dann grundsätzlich wieder Dienstag bis Sonntag geöffnet mit folgenden Öffnungszeiten: von 10 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr. Auch für einen Besuch im Rieskratermuseum gelten Hygiene- und Abstandsregeln, die aus Gründen des Infektionsschutzes einzuhalten sind.

Stefan Hölzl, Leiter des Rieskratermuseums in Nördlingen, steht inmitten des neuen Museumslagers. Weil dort jetzt Ausstellungsstücke, Akten und Plakate gelagert werden können, ist im Hauptgebäude Platz für neue Projekte. Bild: David Holzapfel (Archiv)

Dass die nun beschlossenen Öffnungsperspektiven sich am regionalen Infektionsgeschehen orientieren, freut Oberbürgermeister David Wittner laut der Pressemitteilung. „Bei niedrigen Infektionszahlen wie bei uns im Landkreis Donau-Ries halte ich es für richtig, hier ein Stück weit zur Normalität zurückkehren zu können. Dass nun auch der Einzelhandel unter Auflagen öffnen kann, ist für unsere lokalen Geschäfte eine Erleichterung“.

Er hoffe nun, dass die Rieser ihre Einkäufe in den lokalen Geschäften tätigen und so mithelfen, diese zu unterstützen: „Nutzen Sie diese Möglichkeiten, vor Ort einzukaufen.“ Gleichzeitig mahnt er aber auch zur Vorsicht: „Es ist weiterhin wichtig, Abstands- und Hygieneregeln zu beachten und Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. So kann es uns gelingen, weiterhin geringe Infektionszahlen aufweisen, besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen zu schützen, die Lockerungen des Lockdowns beizubehalten und zukünftig weitere Öffnungen zu ermöglichen.“ (pm)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen