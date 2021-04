Der Gemeinderat Auhausen bespricht, wie es mit dem Abwasser weitergeht

Plus Im Gemeinderat bestimmen Grundsatzdiskussionen zu aktuellen Themen die Lage: Es geht um die Kläranlage, Freiflächen-Photovoltaikanlagen sowie Wohn- und Gewerbefläche.

In der Gemeinde Auhausen stehen in nächster Zeit grundsätzliche und möglicherweise zukunftsorientierte Entscheidungen auf der Tagesordnung. Dazu zählt unter anderem die Zukunft der Kläranlage.

Dazu stellte die Ingenieurin Irene Schatz aus Weißenburg in der jüngsten Sitzung die technischen Daten der bestehenden Kläranlage des Gemeindeteils Auhausen aus dem Jahr 1969 vor. Sie erklärte auch, was es mit dem „glücklichen Umstand“ zu tun hat, am Fluss Wörnitz zu liegen. Dem folgend wurden die vorhandenen Mängel und der „größere Sanierungsbedarf“ der Anlage mit 750 „Einwohnerwerten“ (EW) dargestellt.

Zukunft der Auhausener Abwasserentsorgung

Bei einer Ertüchtigung wäre eine Ausbaugröße von 800 EW erforderlich, um die gemeindliche Entwicklung der nächsten 20 Jahre abzubilden. Für einen langfristigen Weiterbetrieb müssten das Gebäude saniert, die Maschinentechnik ausgetauscht und die Becken erneuert werden. Alternativ komme momentan der Anschluss an die Zentralkläranlage Oettingen mit einem Anschlusspunkt im Stadtteil Lehmingen infrage. Um dem Kommunalgremium einen Vergleich bieten zu können, sind Rechenmodelle zu Sanierung, Anschluss in der Nachbarschaft sowie zu den jeweils laufenden Kosten vorgestellt worden.

Bürgermeister Martin Weiß forderte an dieser Stelle exaktere Berechnungen und Planungen ein, um die grundsätzliche Frage aus dem Gemeinderat, „wohin die Abwasserentsorgung der Gemeinde Auhausen in Zukunft gehe“, detailliert beantworten zu können. Folglich war dieses Thema auf eine nachfolgende Sitzung zu vertagen. Zu dem zwischenzeitlich erfolgten „Startschuss“ der Städtebauförderung war im Gemeinderat für das Fassaden-Förderprogramm die gemeindliche Richtlinie zu beschließen.

Auhausen: Freiflächen-Photovoltaikanlage löst Diskussion aus

Weiterhin hat es eines Beschlusses zu der Satzungsänderung für die „Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg“ bedurft, die die veränderte Mitglieder-Situation sowie die derzeitigen kommunalen Geschäftsanteile widerspiegelt.

Ein vorliegender Antrag auf Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage im Gemeindegebiet löste eine Grundsatzdiskussion „zwischen Flächenverbrauch und Beitrag zur Sicherstellung der künftigen Energieversorgung“ aus. Letztendlich waren mit Mehrheitsbeschluss der enorme Flächenfraß sowie der Gleichheitsgrundsatz den bisher abgelehnten Bewerbern gegenüber im Vordergrund stehend.

Folgeprobleme zu enger Bebauung im Ortskern seien zu bedenken

Einen „großen Raum“ sollte während der Sitzung das Planungs- und Entwicklungsgespräch zu künftigen Baugebietsausweisungen für Wohn- und Gewerbeflächen im Gemeindeteil Auhausen einnehmen. Bekanntlich kann momentan Bau- bzw. Ansiedlungswilligen keine freie Fläche angeboten werden. Die zwischenzeitlich politisch propagierte „Nachverdichtung“ könne ebenfalls keine Abhilfe schaffen, wenn keine Flächen zur Verfügung stünden. Darüber hinaus seien auch die „Folgeprobleme“ zu enger Bebauung im Ortskern zu bedenken.

Somit wusste Weiß von einer ausgedehnten Begehung mit Vertretern des Landratsamtes Donau-Ries (Bauleitplanung und Untere Naturschutzbehörde) sowie mit dem Planungsbüro Goodts zu berichten. Im allseitigen Interesse einer guten Gemeindeentwicklung gilt es in naher Zukunft bei mehreren, teilweise überraschenden Optionen die realistischen Varianten auszuloten. Die Firma Goodts konnte zur Veranschaulichung der vorhandenen Möglichkeiten bereits erste Planentwürfe beisteuern.

