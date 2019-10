vor 25 Min.

Der Landkreis hat jetzt einen Radwegekoordinator

Alexander Wolfinger will das bestehende Netz verbessern. Das hat er sich für seinen neuen Job vorgenommen.

Von Bernd Schied

Im Landratsamt gibt es seit gestern einen neuen Mitarbeiter und zwar einen hauptamtlichen Koordinator für die Radwege. Er heißt Alexander Wolfinger, war vorher im Bereich des Wasserrechts am Donauwörther Landratsamt tätig und ist selbst ambitionierter Radfahrer. In enger Zusammenarbeit mit den Kommunen will er das bestehende Radwegenetz verbessern und an der einen oder anderen Stellen neue Strecken bauen. Er möchte versuchen, das Radeln als umweltschonende und gesundheitsfördernde Fortbewegungsart stärker ins Bewusstsein der Bürger zu rücken.

Landrat Stefan Rößle verwies im Gespräch mit unserer Zeitung auf die rund 1000 Kilometer Radwege, die es bereits im Landkreis gebe. Dennoch sehe er im gesamten Netz einen gewissen „Optimierungsbedarf“, sei es im kommunalen Bereich oder an den Staats- und Bundesstraßen. Gleiches gelte aber auch für die touristischen Strecken. Das Radfahren werde vor dem Hintergrund der Debatte um das Klima immer interessanter, meinte der Landrat. Er stelle fest, dass die Bevölkerung vermehrt auf das Radfahren umsteige, speziell für kürzere Wege. Eine der Aufgaben Wolfingers werde auch die Planung von neuen Radwegen sein. Rößle nannte dies eine mitunter sensible Angelegenheit, nicht zuletzt dann, wenn die vorgesehene Streckenführung durch landschaftlich wertvolle Bereiche erfolgen soll.

Radwege im Landkreis: Das ist dem Koordinator wichtig

Die Aktualisierung des bereits vorliegenden Radwegekonzeptes für den Landkreises nannte Wolfinger als eine seiner ersten Tätigkeiten. Wie berichtet, haben Augsburger Studenten im Auftrag des Tiefbauamtes des Landkreises das Konzept erstellt. Nach Ansicht Wolfingers sei dieses in Teilen durchaus als gelungen zu bewerten. In manchen Bereiche halte er es allerdings für verbesserungsbedürftig, nicht zuletzt deshalb, weil sich die Infrastruktur vor Ort geändert habe und der Expertise somit die Aktualität fehle.

Wichtig sei ihm zudem, aus den bestehenden Radwegen ein funktionierendes Netzwerk zu machen. Dabei gehe es darum, nach Verknüpfungsmöglichkeiten zu suchen, so Wolfinger. Auch müssten unterschiedliche Anforderungen an die Strecken gestellt werden. Zum einen gehe um die touristischen Radwege und andererseits um Strecken, auf denen Bürger zu ihrer Arbeitsstätte unterwegs seien.

Als erstes größeres Projekt plant der neue Radverkehrsbeauftragte einen weiteren Radweg von Wemding nach Wolfstadt in enger Zusammenarbeit mit den beiden Kommunen zu bauen. Wo dieser genau verlaufen solle, sei noch offen. Falls man die Strecke entlang der Kreisstraße favorisiere, werde der Kreis den Radweg planen. Die Kosten dafür entfielen dann anteilig auf Wemding und Wolferstadt.

Zu seinem Aufgabengebiet gehöre darüber hinaus die Betreuung der bestehenden Radverbindungen, vor allen hinsichtlich der Beschilderung und möglicherweise auch unter Mithilfe örtlicher Fahrradgruppen.

Wolfinger will zudem die Zusammenarbeit mit den angrenzenden Landkreisen suchen, betonte er auf eine entsprechende Frage. „Es macht keinen Sinn, wenn der Radweg an einer Landkreisgrenze aufhört“. Stefan Rößle kann sich vorstellen, auf manchen Straßen eines Ortes farblich gekennzeichnete Streifen für den Radverkehr anzubringen. „Ich habe das in Erlangen gesehen und glaube, dass wir das auch bei uns so machen könnten“.

