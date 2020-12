vor 47 Min.

Der Rückblick in Nördlingen: Ein Jahr voller Gegensätze

Plus Jahresrückblick Viele Rieser werden das endende Jahr nicht vermissen – obwohl es auch manche gute Nachrichten gab. Was in Nördlingen neben der OB-Wahl, Bauprojekten wie dem Hallenbad und Licht und Schatten in der Wirtschaft passiert ist

Von Philipp Wehrmann

Wie schnell ihm die Zukunft Recht geben würde, konnte Hermann Faul als damals noch amtierender Oberbürgermeister im Januar nicht wissen. Mit folgendem Satz sprach er den Gästen beim Neujahrsempfang der Stadt ins Gewissen: „Es wird Zeit, sich darauf zu besinnen, was die Freiheit uns wert ist, denn Privilegien und Errungenschaften sind nicht selbstverständlich.“

Monate später dürfen Bürger nur in bestimmten Fällen ihr Haus verlassen, Freunde und Familie nur in begrenztem Maße sehen, leben ein völlig verändertes Leben. So gesättigt fast jeder nach diesem Jahr wohl von Texten über Corona sein dürfte: Auf 2020 zurückzublicken, ohne die Pandemie zu sehen, ist nicht möglich, denn kaum etwas ist davon nicht zumindest indirekt betroffen.

Zum Beispiel der Wahlkampf. Fünf Kandidaten konkurrieren in Nördlingen bei der Wahl im März um das Amt das Oberbürgermeisters. Zuvor präsentieren sie sich bei der Podiumsdiskussion der Rieser Nachrichten rund 500 Besuchern im Klösterle-Saal und noch weit mehr Zuschauern im parallelen Live-Stream im Internet. David Wittner (PWG) und Steffen Höhn ( CSU) ziehen in die Stichwahl ein, bei der Bürger ihre Stimme nur noch per Brief abgeben können – wegen der Infektionsgefahr. Wittner setzt sich mit 56,19 Prozent durch und wird neuer OB. Sein Vorgänger Faul ist nach wie vor nicht wie geplant verabschiedet worden, weil wiederholt die Infektionszahlen stiegen.

Jahresrückblick Nördlingen 2020: Hallenbad im Rieser Sportpark

Beim Hallenbad kündigen sich früh Probleme an. Die Steuererwartung bricht ein, das Geld wird knapp. Nach der Wahl dann präsentiert die Verwaltung neue Zahlen. Ein Neubau entpuppt sich als günstiger als die eigentlich geplante Sanierung – und das Geld des Bundes fließt trotzdem, anders als jahrelang prognostiziert. Als Standort für den Neubau ist der Rieser Sportpark schnell gewählt. Der Stadtrat einigt sich auf ein grundlegendes Modul mit einer kleinen Rutsche – wobei die Sauna als nächstes kommen soll. Einzig bei der Zahl der Schwimmbahnen einigt sich das Gremium nicht. Nun soll ein Architektenwettbewerb die besten Entwürfe zutage fördern. Am Ende soll der Sieger Entwürfe mit fünf und sechs Bahnen vorlegen.

Den Anbau an die Grundschule Mitte verwirft der Stadtrat stattdessen. Während die Mittelschule bereits erweitert wird, reicht das Geld für das ohnehin umstrittene Projekt in der Nördlinger Altstadt nicht. So groß der Streit um das Vorhaben in den Jahren zuvor war, so einig war man sich über den Abbruch.

Rauer Ton bei den Planungen zum Egerviertel

Wesentlich rauer ist der Ton beim Egerviertel, einem von mehreren großen Bauprojekten in Nördlingen. Ein Investor plante auf dem ehemaligen Anker-Areal zunächst ein Konstrukt mit mehr als 80 Wohnungen, einer Tiefgarage und anderen Einrichtungen. Nördlinger Bürger sammeln zwischenzeitlich 1269 Unterschriften gegen das Vorhaben. Im Juli verwirft er den Plan mitten in einer Stadtratssitzung und entscheidet sich für eine Variante aus einzelnen Bauprojekten, mit der die Stadtverwaltung absolut nicht einverstanden ist. Seitdem suchen beide Seiten einen Kompromiss, ein Münchner Stadtplaner wird eingeschaltet. Eines betonte der Investor aber immer wieder: Der Eigentümerfamilie liege die auf dem Gelände geplante Kita besonders am Herzen. Sie solle zeitnah gebaut werden.

Das ist dringend notwendig. Die Stadt Nördlingen steht bei der Kinderbetreuung vor großen Aufgaben. Unter anderem wird derzeit der Kindergarten St. Michael neu gebaut. Auch St. Josef soll in den nächsten Jahren einen Neubau mit Hort erhalten – er soll eingebettet sein in eine Reihe von geplanten Einrichtungen auf dem Areal, das Wemdinger Viertel damit ein Zentrum erhalten. Geplant sind ein Quartierszentrum mit Bürgersaal und Jugendräumen. Benachbart will sich die Sozialstation St. Vinzenz niederlassen. Neben dem geplanten Kindergarten gibt es den Wunsch, ein Hospiz mit acht Plätzen zu errichten.

Dass das bevölkerungsreichste Viertel der Stadt einen Mittelpunkt erhält, ist schon seit Jahrzehnten im Gespräch. Künftig wird dieser Teil Nördlingens noch stärker wachsen. Die Stadt plant dort die „Gartenstadt“ – 60 Hektar Grund für rund 5000 Einwohner und Gewerbebetriebe. Landwirte kritisierten die Pläne deutlich. Dadurch würden beste Böden zunichtegemacht, bemängelten sie. Die Stadt beschwichtigt: Man wolle weiter bevorzugt Flächen im Inneren der Stadt reaktivieren. Die Pläne würden über Jahrzehnte verteilt umgesetzt.

Varta wächst in Nördlingen

Es ist nicht die einzige Stelle, an der Nördlingen wächst. Varta zum Beispiel baut eine neue Fabrik und neue Arbeitsplätze auf. 100 Millionen Euro von Bund und Freistaat fließen nach Nördlingen. Das Projekt hat eine so große Strahlkraft, dass Ministerpräsident Markus Söder selbst vorbeikam, um Monate nach dem Baubeginn symbolisch einen Grundstein zu legen.

Andere Firmen wie das Nördlinger Traditionsunternehmen Strenesse und der Autozulieferer Güdel werden das Jahr nicht überdauern. Für andere wie Gastronomen, Einzelhändler, Künstler war das Jahr wie in anderen Städten eine Katastrophe.

Dasselbe gilt für die gesamte Veranstaltungsbranche. Recht schnell war nach dem Ausbruch des Virus klar: Ein Stabenfest oder die Nördlinger Mess’ kann es unter diesen Umständen nicht geben – ein schwerer Einschnitt für viele Rieser. Immerhin: Die Planungen für nächstes Jahr laufen bereits – und die Stadt ist zuversichtlich, die beiden Großveranstaltungen dann durchführen zu können.

Diese Zuversicht versucht die Stadt auch beim Romantischen Weihnachtsmarkt auszustrahlen. Im Sommer, als sich die Infektionszahlen normalisieren, will Oberbürgermeister David Wittner den weithin beliebten Markt in der Nördlinger Altstadt trotz aller Befürchtungen stattfinden lassen. Dieser Plan existiert, bis der Landkreis Donau-Ries zum dunkelroten Risikogebiet wird, stärker betroffen ist als fast jeder andere Kreis in Schwaben. Die Absage in einer abendlichen Ausschusssitzung fällt ihm sichtlich schwer. Immerhin sollen Händler ihre Stände beim „Adventszauber“ beschicken dürfen, auch wenn Glühwein und Bratwürste dieses Jahr nicht erlaubt sind.

Und: Die Nördlinger Händler haben gemeinsam für die Beleuchtung der Altstadt gesorgt – sodass die Wochen bis zum Weihnachtsfest und einem hoffentlich etwas normaleren Jahr 2021 immerhin etwas heller werden.

Lesen Sie auch:





Themen folgen