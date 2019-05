vor 38 Min.

Die Ewige Stadt zum Hören und Schmecken

Ausverkauftes Haus bei Kult-Lesung auf Meyers Keller

Von Peter Urban

Es war ein sinnenvolles Gesamtkunstwerk, die inzwischen zwölfte Lesung auf Meyers Keller. Alljährlich brennen die Protagonisten Joachim Kaiser, Ralf Lehmann und Bernhard Schulze ein literarisch-kulinarisches Feuerwerk ab. Dieses Mal ging es – nachdem man in den vergangenen Jahren die Metropolen New York, Wien, Berlin, Prag, Madrid, London und Dublin „abgearbeitet“ hatte – um Rom, die Ewige Stadt. Die vorgetragenen Texte waren eine anspruchsvolle Mischung aus Information, Reflexion und Unterhaltung. Passend dazu sang Johanna Schulze, einfühlsam begleitet von Kurt Moll am Klavier, Lieder aus der Feder des italienischen Komponisten Giovanni Battista Pergolesi.

Neben dem rein literarischen Vergnügen erfuhr man auch interessant Wissenswertes über die Stadt selbst, beispielsweise, dass bereits im 1. Jahrhundert nach Christus der Dichter Tibull den Begriff „Ewige Stadt“ prägte und dass sie um das Jahr 300 nach Christus etwa 1,2 Millionen Einwohner hatte, um anschließend unglaublich schnell an Bedeutung zu verlieren. 250 Jahre später beherbergte sie nur noch 100000 Einwohner, während heute wieder ca. 3 Millionen Menschen dort leben. Stoff, aus dem die Vorleser ihre Geschichten extrahierten, war also reichlich vorhanden. So „zappte“ man sich regelrecht durch die Jahrhunderte, Bernhard Schulze zitierte zu Beginn aus Goethes Italienischer Reise, kam über Thomas Manns Briefe und Tagebücher zu Petronius’ Satyrikon und dessen Beschreibung des Gastmahls des Trimalchio. Sogar ein Liebesgedicht des Malers und Bildhauers Michelangelo hatte er ausgegraben, um dann über Ovid (Liebeskunst) und Horaz’ Oden zurück in die Neuzeit zu kommen: „Ragazzi di Vita“ von Pier Paolo Pasolini. Genauso elegant und eloquent fungierte Ralf Lehmann, der mit Ingeborg Bachmann einstieg, sehr Interessantes über Giovanni Battista Piranesis Forschungen zu berichten wusste. Piranesi, ein Architekt, Kupferstecher und Archäologe, ohne dessen Veduten und Dokumentationen antiker Bauwerke und Gebrauchsgegenstände wir heute sehr viel weniger über Rom und seine Umgebung wüssten. Auch er schloss im Hier und Jetzt mit einem Essay von Luciano De Crescenzo, einem italienischen Schriftsteller und Regisseur („Also sprach Bellavista“).

Köstlich umrahmt wurden die Vorträge von Joachim Kaiser und dessen Küchencrew, die Antipasti, Gnocchi alla Romana, das „etwas andere“ Saltimbocca und zum guten Schluss Crostata di Ricotta mit Eis servierten. Nicht nur wegen des ausgezeichneten Essens sind die kulinarischen Lesungen aus den Metropolen dieser Welt erstens meist ausgebucht und zweitens inzwischen zu einer Kultveranstaltung für Kulturliebhaber geworden.

