vor 22 Min.

Dieb beißt Detektiv in den Unterarm

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der einen Ladendetektiv in Nördlingen in den Unterarm gebissen hat.

Der Unbekannte flüchtet ohne seine Beute.

Parfüm im Wert von rund 800 Euro wollte ein Unbekannter in einem Nördlinger Drogeriemarkt stehlen. Wie die Polizei berichtet, hielt der Ladendetektiv einen Mann mit einem Rucksack am Donnerstagmittag auf. Dabei stellte er den Diebstahl fest. Der Mann sollte ins Büro des Marktes gebracht werden, um dort auf die Polizei zu warten. Auf dem Weg dorthin biss der Dieb dem Ladendetektiv jedoch in den Unterarm und flüchtete. Seine Beute ließ der Täter zurück. Die Bisswunde musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei Nördlingen bittet um Zeugenhinweise, Telefon 09081/29560. (pm)

