vor 56 Min.

Diebe fliegen wegen überfüllter Jackentasche auf

Zunächst stiehlt ein 32-Jähriger alkoholische Getränke in einem Verbrauchermarkt. Dann ist er mit einer Frau in einem weiteren Geschäft in Nördlingen unterwegs.

Ein 32-Jähriger ist am Mittwoch gleich zweimal beim Ladendiebstahl erwischt worden. Beim ersten Beutezug in einem Verbrauchermarkt am Rübenmarkt in Nördlingen wurde der Dieb am Vormittag von der Filialleiterin beobachtet, wie er alkoholische Getränke entwendet haben soll. Das teilt die Polizei mit.

Am Nachmittag soll der 32-Jährige zusammen mit einer 59-jährigen Frau im Verbrauchermarkt in der Maria-Prenn-Straße auf Diebestour gewesen sein. Die beiden hätten ihre Taschen so vollgemacht, dass eine Kassiererin an der Kasse Teile der Ware aus deren Jacken spitzeln gesehen habe, heißt es weiter.

Die beiden entwendeten diverse Lebensmittel im Gesamtwert von ca. 53 Euro. Nachdem die Polizei die Anzeige vor Ort aufgenommen hat, wurden die beiden Diebe wieder entlassen und gingen zu einer vor dem Geschäft abgestellten Tasche. Diese war wiederum mit weiterem Diebesgut aus dem Verbrauchermarkt im Wert von ca. 33 Euro gefüllt.

Die Diebe gingen letztlich mit leeren Taschen nach Hause, erhalten aber Strafanzeigen. RN

