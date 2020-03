Diese Bürgermeisterkandidatin mit Unternehmergeist tritt in Hohenaltheim an

Plus Martina Göttler lebt seit 20 Jahren in der Gemeinde Hohenaltheim und ist die einzige Bürgermeisterkandidatin. Warum sie meint, dass ein steiniger Weg vor ihr liegt

Martina Göttler will Bürgermeisterin von Hohenaltheim werden. Sie tritt für den „ Bürgerblock Hohenaltheim-Niederaltheim/Unabhängige Wähler Hohenaltheim / Niederaltheim “ an. Es wird sich wohl nicht nur an der Spitze des Rathauses ein Wechsel in Hohenaltheim vollziehen. Hier kommt die ganze Geschichte.

Nach dem Wahltermin am 15. März wird es auch im Gemeinderat einen Umbruch geben. Nur zwei „gestandene“ Mitglieder des bisherigen Gremiums stellen sich zur Wiederwahl, alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten sind Neulinge.

Die einzige Kandidatin für das Bürgermeisteramt, die 56-jährige Hohenaltheimerin Martina Göttler , ist zwar in Regensburg geboren, was man an ihrem Dialekt immer noch erkennen kann, lebt aber seit über 20 Jahren in der Gemeinde. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und führt zusammen mit ihrem Mann eine Groß- und Außenhandelsfirma für Reinigungsgeräte. Unumwunden sagt sie, dass sie ein „unbeschriebenes Blatt“ sei und bisher über keinerlei politische Erfahrungen verfügt. Dennoch ist sie vom so-genannten „ Bürgerblock Hohenaltheim-Niederaltheim/Unabhängige Wähler Hohenaltheim-Niederaltheim“ als Bürgermeister-Kandidatin für die Gesamtgemeinde nominiert worden.

Bürgermeisterwahl in Hohenaltheim: Martina Göttler will die Herausforderung

Sie will die Herausforderung – so sieht sie das bevorstehende Amt – mit all ihrer Erfahrung als Unternehmerin angehen. „Meine Kandidatur hat sich mehr oder weniger ergeben“, sagt Martina Göttler etwas verschlüsselt, doch sie will das, was sie umtreibt, in ihr möglicherweise neues Amt einbringen. „Ich finde diese Aufgabe unglaublich interessant, sie wird mich fordern und meinen Horizont erweitern. Und darauf freue ich mich.“ Außerdem kann sie, wie sie meint, als Bürgermeisterin viele Dinge anschieben oder weiterbringen, die ihr und anderen Bürgern im Ort bisher etwas zu sehr auf die lange Bank geschoben wurden: „Man möchte nicht glauben, wie viel auch in dieser kleinen Gemeinde noch zu tun ist.“

Sie möchte Kommunalpolitik „aus dem Bauch heraus“ betreiben, andere Wege gehen. Sie ist sich durchaus im Klaren darüber, dass es ein steiniger Weg sein wird, den sie da vor sich hat. Sie hofft aber auf den Zuspruch der Bürger im Ort, und dass sie ihr die Zeit geben, die sie braucht, um sich etablieren zu können. Sie möchte den Konsens leben in ihrer neuen Aufgabe, als deren Vordringlichstes sie Bauplätze, die Innenort-Verdichtung und das Problem altes Schulgebäude/Renovierung sieht. Ihr ist klar, dass Hohen- und Niederaltheim als kleine unabhängige Gemeinden es schwerer haben als andere, „vom Kuchen etwas abzubekommen“, aber gerade dafür will sie sich mit aller Kraft einsetzen.

Hohenaltheim soll unabhängig, aber auf Augenhöhe mit anderen Gemeinden sein

Hohenaltheim soll unabhängig bleiben, aber auf Augenhöhe mit anderen gesehen werden. Martina Göttler sieht schon, dass sie mit vielen Widerständen zu kämpfen haben wird, aber als „positiver Mensch“, wie sie sagt, will sie offen damit umgehen, reden, und Step by Step zum Ziel kommen. „Die Erwartungen in der Gemeinde sind hoch, das spüre und erlebe ich jeden Tag. Ich werde Zeit brauchen, um mich einzuarbeiten. Aber ich werde alles dafür tun, die in mich gesetzten Hoffnungen, sollte ich zur Bürgermeisterin gewählt werden, zu erfüllen. Das ist einfach in mir drin, aus allem, was ich tue, das Beste machen zu wollen.“

