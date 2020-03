18:55 Uhr

Diese Kandidaten stehen in Reimlingen für den Gemeinderat zur Wahl

Am 15. März wird auch in Reimlingen ein neuer Gemeinderat gewählt.

Plus Die Wahl von Gemeinderat und Bürgermeister findet in Reimlingen am 15. März statt. Diese Kandidaten treten zur Kommunalwahl 2020 an.





Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Die Wahl des Gemeinderats findet auch in Reimlingen am 15. März statt. Es treten zur diesjährigen Kommunalwahl zwei Gruppierungen mit den folgenden Kandidaten an. Kandidaten der Liste Bürger für Reimlingen Für die „Bürger für Reimlingen“ stehen zwölf Kandidaten zur Auswahl: Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Thomas Diethei

Jürgen Groß

Carsten Höppner

Jürgen Holzmann

Florian Kätker

Peter jun. Kraus

Susanne Oßwald

Jürgen Ott

Barbara Ramisch

Jürgen Schneele

Anna Elisabeth Strauß

Markus Wohlfrom

Kandidaten der „Freie Wählergemeinschaft Reimlingen“ Zu der Gruppe „Bürger für Reimlingen“ gesellt sich „Freie Wählergemeinschaft Reimlingen“, die die folgenden Kandidaten nominiert hat: Dieter Hackenberg

Renate Kohnle

Jürgen Hurler

Bernd Mielich

Michael Künzler

Anton Lösch

Marcel Neubauer

Maria Theresia Bosch

Alexander Lutz

Anton Keplinger

Thomas Hurler

Paul Wunderle

Ansgar Herbermann

Thomas Kalmeier

Andreas Keßler

Der einzige Bürgermeisterkandidat Jürgen Leberle ist vom Ortsverband CSU nominiert worden. Kommunalwahl 2020 in Bayern: Wer wird gewählt? Und wer darf gewählt werden? Bei der Kommunalwahl in Bayern werden diese politischen Mandatsträger gewählt: die meisten Ersten Bürgermeister oder Oberbürgermeister



die meisten Landräte



alle Mitglieder von Gemeinderat, Marktrat oder Stadtrat



alle Kreisräte

Genau wie bei den Wahlberechtigten gelten auch bei den Menschen Voraussetzungen, die gewählt werden möchten. Für die Räte dürfen alle antreten, die mindestens 18 Jahre alt sind, den deutschen Pass oder eine EU-Staatsangehörigkeit haben und seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis wohnen. Für berufsmäßige Erste Bürgermeister und Landräte gelten dieselben Regeln. Dazu kommt noch eine Altersgrenze: Die Kandidaten dürfen zum Beginn der Amtszeit nicht älter als 67 sein. (mit sge) Lesen Sie dazu auch: Bürgermeisterwahl in Reimlingen: Leberle will einen Dorfladen fördern

Themen folgen