Diese fünf Lehren bringt das Nördlinger Lagebild mit sich

Nördlingen entwickelt sich gut. Die Sozialraumanalyse muss dennoch Konsequenzen haben, kommentiert Philipp Wehrmann.

Nördlingen entwickelt sich in vielen Bereichen hervorragend. Trotzdem besteht Handlungsbedarf – zuallererst bei den Kindertagesstätten, wie sich der Experte, Oberbürgermeister David Wittner und der Stadtrat einig schienen. Die Stadt hat einiges auf den Weg gebracht, aber teilweise ist ihr Einfluss begrenzt. Bei der Kita in Baldingen gab es nach Informationen unserer Redaktion Probleme mit Grundstücken zur Erweiterung, bei der künftigen Kita im Egerviertel hat der Investor noch keinen Bauantrag eingereicht.

Auf dem Wohnungsmarkt deutet sich Besserung an. Auf dem Strenesse-Gelände entstehen 120 Wohnungen, perspektivisch können Tausende Nördlinger in der Gartenstadt leben. Kritiker weisen zu Recht darauf hin, dass die Fläche knapp ist. Daher muss sie sparsam genutzt werden. Eine überdimensionierte Einfamilienhaussiedlung wird den Wohnungsmangel der Stadt nicht lösen.

Senioren bilden einen größer werdenden Teil der Bevölkerung – insbesondere die über 85-Jährigen. Das ist kein reines Nördlinger Phänomen, wird aber auch die Stadt vor enorme Herausforderungen stellen. Schon heute mangelt es an Betreuungsangeboten für Senioren, an Heimplätzen und Pflegekräften. Das wird sich verschärfen. Dass die Verwaltung künftig einen Mitarbeiter hat, der sich gezielt um diese Belange kümmert, ist daher ein wichtiger Schritt.

Der Erfolg Nördlingens ist keine Selbstverständlichkeit

Die außerordentlich gute Entwicklung am Arbeitsmarkt zeigt, dass die Verantwortlichen in den vergangenen Jahrzehnten eine erfolgreiche Standortpolitik betrieben haben – denn vom Himmel fällt der wirtschaftliche Erfolg Nördlingens nicht. Die Stadt hat keine ideale Verkehrsanbindung, befindet sich nicht in einem Speckgürtel wie dem Großraum München, zehrte bis vor wenigen Jahren nicht vom Erfolg internationaler Konzerne wie Varta. Dass die Region prosperiert, ist ein Erfolg der hiesigen Unternehmer und Politiker aller Ebenen.

Und schließlich zeigt Nördlingen, dass die Integration von Zuwanderern besser funktioniert hat als anderswo, sie zum anderen aber für die Fachkräftesicherung auch dringend notwendig ist – gerade in einer ländlichen, aber wirtschaftlich starken Region wie dieser.

Im Gesamtbild zeigt die Untersuchung, dass Nördlingen im Großen und Ganzen gut vorbereitet ist – für die Corona-Krise, ihre wirtschaftlichen Folgen und die Jahre danach.

