Waldhütte aufgebrochen, Kettensäge gestohlen

Polizei Dinkelsbühl ermittelt nach Einbruch in eine Hütte bei Lohe.

Mit dem Einbruch in eine Jagdhütte beschäftigen sich derzeit die Ermittler der Dinkelsbühler Polizei. Vermutlich in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni sind unbekannte Täter in eine im Wald bei Lohe befindliche Jagdhütte eingestiegen. Die Täter hebelten ein Fenster gewaltsam auf, berichten die Beamten. Im Inneren durchwühlten sie die Hütte nach Wertsachen und entwendeten schließlich mehrere Akku-Werkzeuge der Marken Stihl (Akku-Kettensäge) und Makita (Akku-Bohrschrauber).

Die Beute hat einen Wert von knapp 800 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Beobachtungen zu der Tat beziehungsweise Hinweise auf den Verbleib der entwendeten Waren nimmt die Polizei Dinkelsbühl entgegen. (pm)