Schiedsrichter geschlagen: Polizei sucht Zeugen

Ein Zuschauer schlägt den Schiedsrichter bei einem Spiel von Jugendmannschaften in Dinkelsbühl. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizei Dinkelsbühl sucht Zeugen zu einer vorsätzlichen Körperverletzung vom vergangenen Sonntag. Ein Schiedsrichter leitete in der Zeit zwischen 10.30 Uhr bis kurz nach 11 Uhr ein Fußballspiel zweier Schülermannschaften (E-Schüler) der Sportfreunde Dinkelsbühl und der SG Dentlein am Forst am Dinkelsbühler Mutschachweg.

Offensichtlich war ein knapp 60-jähriger Zuschauer des Spiels nicht mit der Leistung des Referees einverstanden, weshalb er diesem einen heftigen Schlag gegen den Kopf verpasste, wie die Polizei schildert. Der Schiedsrichter, der eine sichtbare Beule am Kopf davon trug, unterbrach das Spiel und begab sich zur Anzeigenaufnahme zur Polizeiinspektion.

Die ermittelnden Beamten bitten weitere Zuschauer und mögliche Zeugen zu dieser Tat, sich unter der Telefon 09851 57190 zu melden. (pm)