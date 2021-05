Donau-Ries

10:34 Uhr

Donau-Ries: Diese Corona-Regeln gelten ab Dienstag, 1. Juni

Plus Mit einer stabilen Inzidenz unter 50 gibt es neue Regeln im Landkreis Donau-Ries. Was sich ändert.

Bereits vergangene Woche konnte die Außengastronomie im Landkreis Donau-Ries öffnen. In den Bereichen von Kultur und Freizeit gab es ebenfalls Lockerungen. Unter anderem konnte die Freibad-Saison beginnen. Da die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries am Sonntag für fünf Tage in Folge unter 50 lag, treten ab Dienstag neue Lockerungen in Kraft. Ungeachtet der Inzidenz, sind die Schutz- und Hygienekonzepte der Einrichtungen weiter zu beachten. Was sich ändert:

