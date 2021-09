Höhenflug für die Freien Wähler im Donau-Ries

Plus Die Freien Wähler verzeichnen für sich bei der Bundestagswahl im Landkreis Donau-Ries das beste Ergebnis aller schwäbischen Landkreise. Für den Bundestag hat es jedoch wieder nicht gereicht.

Die Freien Wähler können 2021 nach der Bundestagswahl 2021 im Landkreis Donau-Ries für sich sehr gute Werte verzeichnen. Insgesamt kommen die Freien Wähler auf 9,5 Prozent der Zweitstimmen, laut Kreisvorsitzendem Florian Riehl das beste Ergebnis aller schwäbischen Wahlkreise. Wo waren sie besonders gut?