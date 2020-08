10:15 Uhr

Dosenbier-Dieb läuft der Polizei in Nördlingen in die Arme

In einer Tankstelle in Nördlingen ist ein junger Mann dabei erwischt worden, wie er eine Dose Bier stahl. (Symbolbild)

Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Nördlingen stellte fest, dass sich ein 21-Jähriger merkwürdig verhielt. Sie sprach ihn an, er flüchtete und wurde von der Polizei gefasst.

Eine Polizeistreife hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 21-Jährigen festgenommen, nachdem er Dosenbier gestohlen hat. Der Mann soll nach Angaben der Polizei aufgefallen sein, weil er hin- und herblickte. An der Kühltheke hielt er offenbar etwas in der Hand. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, soll er fluchtartig die Tankstelle verlassen haben, heißt es weiter.

Von der Verkäuferin angesprochen, rannte der junge Mann davon. Allerdings flüchtete er in die Arme der alarmierten Polizei. Eine Streife nahm den Ladendieb fest. Wie sich herausstelle, entwendete er eine Dose Bier im Wert von knapp über zwei Euro. (pm)

