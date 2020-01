21.01.2020

Dramatisches Kriegsende in Wallerstein

Historischer Vortrag beim Neujahrsempfang

Von Bernd Schied

Beim Neujahrsempfang in Wallerstein steht neben der Ansprache des Bürgermeisters traditionell ein Festvortrag zu einem mit der Gemeinde zusammenhängenden Thema auf der Tagesordnung. In diesem Jahr ging es um das Schicksal der Marktgemeinde in den letzten Kriegstagen 1945, das nach Aussage der Referenten an einem seidenen Faden hing.

Hartmut Steger, Martina Stoller-Braun und Fabian Braun beschrieben in einem kurzweiligen Vortrag eindrucksvoll, wie die Einnahme des Ortes durch amerikanische Truppen ablief. Sie beriefen sich dabei auf Zeitzeugen, die heute noch leben, sowie auf das Archiv des Fürstlichen Hauses Oettingen-Wallerstein. Nachfolgend einige Auszüge aus dem Vortrag in verkürzter Form.

Ende April 1945. Das Ries und damit auch Wallerstein sind von den Amerikanern von Westen und Osten her in die Zange genommen. Jagdbomber kreisen über der Gegend und schießen auf alles, was sich bewegt. Bei einem Luftangriff auf einen Zug bei Marktoffingen sterben mehr als 20 Menschen. Ein Angriff auf den Nördlinger Bahnhof fordert ebenfalls zahlreiche Opfer. Aus Richtung Kirchheim bewegen sich Panzer Richtung Wallerstein, wo eine Einheit von Hitlers Waffen-SS stationiert ist.

Von Benzenzimmern aus schießen sie auf den Ort, treffen einige Anwesen im Bereich der Pestsäule. Die Amerikaner haben es vor allem auf die SS-Leute abgesehen. Die Zivilbevölkerung soll nach Möglichkeit verschont werden.

Weit und breit ist keine weiße Flagge zu sehen. Der Befehl der Nazis lautet: Wallerstein muss unbedingt verteidigt werden. Dazu werden junge Männer zwischen 16 und 18 Jahren als letzte Reserve aus Pfahlheim bei Ellwangen nach Wallerstein kommandiert und am Ortsrand, wo sich heute der Netto-Markt befindet, stationiert. Dort sollen sie die anrollenden US-Truppen mit Panzerfäusten aufhalten. Ein aussichtsloses Unterfangen. Sieben Jungen werden von den Amerikanern überrollt und erschossen.

Die US-Soldaten rücken weiter bis zur Pestsäule vor, stoßen dort aber auf eine Panzersperre. Der Vormarsch kommt zum Stehen. Heckenschützen vom Turm der nahen Pfarrkirche schießen auf die Amerikaner, diese feuern zurück. Die Wallersteiner Bürger sehnen sich nach einem Ende des Albtraums. Sie wollen, dass die Geschehnisse ein Ende haben und wollen auch die SS-Leute unbedingt loshaben. Sie beschwören sie, nicht mehr zu kämpfen und ihre Waffen niederzulegen.

Die US-Truppen erwägen Bomber anzufordern, um Wallerstein in Schutt und Asche zu legen. Dass es nicht soweit kommt, ist einem glücklichen Umstand zu verdanken: Das Wetter wird schlecht. Die Maschinen können nicht fliegen. Ein Angriff wird zunächst verschoben. Inzwischen gibt die SS auf. Sie räumt Wallerstein und lässt ihr gesamtes Kriegsmaterial zurück. Die Gemeinde ist damit „frei“ für eine Einnahme durch die Amerikaner, die am 23. April erfolgt. Von einem Luftangriff blieb der Ort verschont.

Über die Ereignisse nach diesen Tagen konnten die drei Referenten nach eigenen Angaben keine Aufzeichnungen finden. Sie sind sich jedoch in der Beurteilung einig: In den letzten Kriegstagen 1945 war Wallerstein aufs Äußerste gefährdet, bombardiert und damit zerstört zu werden.

Diese Tatsache sei einem bisher nie so bewusst gewesen.

