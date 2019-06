vor 47 Min.

Duo versucht, 94-jährige Frau zu bestehlen

Mit einem Ablenkungsmanöver hat in Megesheim ein Paar versucht, eine 94-jährige Frau zu bestehlen.

Mithilfe eines Ablenkungsmanövers hat ein Duo am Dienstag versucht, eine 94-Jährige zu bestehlen. Die Frau arbeitete gegen 11 Uhr in ihrem Garten, als sie ein circa 175 cm großer, etwa 75-jähriger schlanker Mann in ein Gespräch verwickelte. Die Mittäterin, laut Polizeiangaben von ähnlicher Statur und Mitte vierzig, begab sich währenddessen über die geöffnete Terrassentür in das Wohnhaus der 94-Jährigen.

Als deren Tochter das unbefugte Betreten des Wohnhauses bemerkte, flüchtete das unbekannte Paar mit einem VW Golf mit ausländischem Kennzeichen. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (pm)

