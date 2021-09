Diebe erbeuten fünfstellige Summe Bargeld

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nach einem Einbruch in Ederheim. Die Beamtem suchen Zeugen.

Eine fünfstellige Summe haben Einbrecher in Ederheim gestohlen. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Mittwoch mitteilt, drang der oder die Unbekannte bereits am vergangenen Sonntag zwischen 12 und 17.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße ein.

Bewohner waren nicht Zuhause

Die Bewohner waren zu der Zeit nicht Zuhause. Es sei eine fünfstellige Summe Bargeld entwendet worden, teilt das Polizeipräsidium mit. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-3810. (pm)