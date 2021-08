Traktorfahrer beschädigt Telefonmasten

Bei Ederheim wird ein Telefonmast beschädigt. Wie hoch der Schaden ist.

Ein 40-jähriger Traktorfahrer hat am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, einen Telefonmasten bei Ederheim beschädigt. Laut Polizeiangaben fuhr der Mann mit seinem Traktor samt Schwader (Arbeitsgerät) auf der Kreisstraße Don1 in Richtung Forheim. An der Abzweigung nach Hürnheim soll er mit dem Schwader an einem Telefonkabel, welches an dieser Stelle die Straße überquert, hängengeblieben sein.

Das Kabel wurde hierbei abgerissen und der Holzmast, an welchem das Kabel befestigt war, wurde abgebrochen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. (pm)

