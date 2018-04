vor 24 Min.

Ein 80-Kilo-Mann wird federleicht

Mentaltrainer Thomas Baschab mit motivierendem Vortrag im Klösterle. Warum das Unterbewusstsein „der wahre Chef im Leben“ ist.

Von Toni Kutscherauer

Zur Auftaktveranstaltung des 70-jährigen Jubiläums der Rieser Nachrichten begrüßte RN-Heimatverleger Christoph Eigenrauch den Mentalcoach, Managementtrainer und Buchautor Thomas Baschab im Nördlinger Stadtsaal Klösterle. Dieser beeindruckte die rund 300 Besucher nicht nur mit einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Vortrag, sondern auch mit einer Vielzahl praktischer Übungen und Experimente.

Schon mit dem ersten Publikums-Spiel, dem Verbinden von Punkten mit einer vorgegebenen Anzahl von Linien, zeigt Baschab, wie schwer es uns fällt, Grenzen zu überschreiten und einen selbst gesteckten Rahmen zu verlassen. Vielmehr sind wir auf die Maxime programmiert: „Wenn etwas nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist es verboten.“ Anschaulich wird die Dominanz unserer Selbstkonditionierung mit einem Affen-Experiment belegt, das wohl so manchen Besucher an seine Arbeitswelt erinnert: „Das installierte Programm setzt sich gegen den Verstand durch.“

Generell werde „zu wenig über Ziele gesprochen“, findet der Coach. Man müsse sich Ziele setzen, um etwas zu erreichen: „Oder haben sie schon jemals bei Google etwas gefunden, ohne einen Begriff in die Suchzeile einzugeben?“ Manchmal heiße es allerdings nicht „Der Weg ist das Ziel“, sondern „Das Ziel ist im Weg“. Illustriert wird dies am Beispiel des Biathlon-Weltmeisters 2017 im Massenstart, Simon Schempp, den Thomas Baschab neben anderen Spitzensportlern wie Sven Ulreich oder Philipp Max als Mentaltrainer betreut.

Genau so wichtig wie das Ziel sei auch die Motivation des eigenen Handelns. Denn das „System größer, schneller, mehr“ sei definitiv am Ende. Unabdingbares Fundament jeglicher Aktivitäten sei vielmehr „ein starkes Warum“, um zum Erfolg zu gelangen: „Wenn Sie etwas nicht aus Liebe und Leidenschaft tun, dann lassen Sie es.“

Dabei dürfe die Rolle Unterbewusstseins nicht unterschätzt werden, ohne welches es etwa unmöglich sei, eine Treppe zu laufen oder Auto zu fahren. „Das Unterbewusstsein ist der wahre Chef im Leben“, merkt Baschab zugespitzt an, was umgehend in einem Zuschauer-Experiment mittels eines Wollfaden-Ringschrauben-Pendels belegt wird.

Mit einem Abstecher in die Kinesiologie gestaltet der Mentaltrainer die Schlussphase des rund zweistündigen Seminars. Dabei werden mehrere Besucher auf der Bühne diversen motivierenden Signalen oder Störfaktoren ausgesetzt. Egal, ob dies eine Plastiktüte auf dem Kopf, betrachtete Smiley-Symbole oder nur ausgewählte Begriffe sind – die Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Testperson sind frappierend. Was eine positive mentale Vorbereitung bewirken kann, zeigt das finale Experiment, in dem vier (nicht gerade kraftstrotzende) Testpersonen nur mit ihren Zeigefingern den 80-Kilo-Mann Stefan hochheben.

Am Ende gibt es ausgiebigen Applaus des begeisterten Publikums für einen interessanten, kurzweiligen und motivierenden Vortrag mit einem sympathischen und eloquenten Coach, der seine Botschaften glaubhaft und mit tiefer Überzeugung, jedoch ohne Pathos und erhobenen Zeigefinger vermittelt. Mit der Geschichte des Mittelstrecklers Roger Bannister – dem ersten Mann, der im Jahr 1954 die Meile unter vier Minuten lief – schließt Thomas Baschab sein Seminar mit dem Appell an die Besucher: „Laufen Sie Ihre persönliche, private Traummeile.“

