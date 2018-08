vor 18 Min.

Einbrecher verliert sein Handy

Der Einbrecher verlor sein Handy am Tatort.

Ein Einbrecher wollte in Wallerstein Holz stehlen. Er wurde allerdings dabei gestört und verlor sein Handy. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein unbekannter Einbrecher ist am Samstagnacht gestört worden. Er wollte sich Zugang zu einer Gartenanlage in der Mühlstraße in Wallerstein verschaffen. Nach Angaben der Polizei hatte der Unbekannte einen abgestellten Anhänger mit Holz im Visier. Das Zugangstor wurde aus der Verankerung gerissen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Allerdings verlor der Täter sein Smartphone am Tatort. Weitere Hinweise an die Nördlinger Polizei unter Telefon 09081/29560. (pm)

Themen Folgen