19:30 Uhr

Entsteht zwischen Löpsingen und Klosterzimmern bald eine Brücke?

Plus In vier Jahren gibt es an den B466-Anschlussstellen bei Löpsingen 17 Karambolagen. So sehen die Lösungsansätze der Polizei und des Staatlichen Bauamts Augsburg aus.

Von Wolfgang Widemann

Die Bilanz ist erschreckend: An den beiden Anschlussstellen zur B466 bei Löpsingen hat es in den vergangenen Jahren 17-mal gekracht. Elf Personen erlitten schwere Verletzungen, 17 Personen kamen mit leichten Blessuren davon. Bevor auf den beiden Kreuzungen mit der Bundesstraße noch Schlimmeres passiert, müsse dort etwas geschehen, merkte Magnus Kastenhofer, Sachbearbeiter Verkehr der Polizei für den Donau-Ries-Kreis, bei der Präsentation der Verkehrsunfallstatistik für 2018 im Landratsamt in Donauwörth an.

Kastenhofer berichtete von der Arbeit einer Kommission. Die besteht aus Vertretern des Staatlichen Bauamts, des Landkreises und der Polizei – und beobachtet, wie sich die Unfallzahlen an bestimmten Stellen entwickeln. Im Zeitraum 2015 bis 2017, der inzwischen ausgewertet ist, fielen die beiden Löpsinger Kreuzungen als Schwerpunkte auf. Dort hätten sich die Unglücke auffällig gehäuft, so der Hauptkommissar. Fast alle Unfälle liefen gleich ab An der Anschlussstelle Ortsstraße krachte es zwischen 2015 und 2017 fünfmal. Vier Personen erlitten schwere und acht Personen leichte Verletzungen. 2018 setzte sich die Serie fort – mit zwei weiteren, gleichartigen Karambolagen mit einem Schwer- und drei Leichtverletzten. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. An der Anschlussstelle Bachstraße verzeichnete die Polizei zwischen 2015 und 2017 acht Zusammenstöße mit sechs Schwer- und zwei Leichtverletzten. Auch dort passierten 2018 zwei weitere Unglücke. Bei denen gab es vier Leichtverletzte. Fast alle Unfälle liefen Kastenhofer zufolge so ab: Ein Verkehrsteilnehmer wollte die Bundesstraße geradeaus überqueren und übersah ein von rechts oder links nahendes Fahrzeug. Von der Ortsstraße gelangt man in Richtung der Staatsstraße Nördlingen – Deiningen, von der Bachstraße führt die Verbindung geradeaus nach Klosterzimmern. Kastenhofer stellte fest, dass die Unglücke trotz Stoppstellen an den Einfahrten und Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der B466 nicht zu verhindern waren. Der Anschluss an der Bachstraße könnte aufgelöst werden Um die Kreuzungen sicherer zu machen, schlug der Sachbearbeiter Folgendes vor: Der Anschluss an der Bachstraße könnte aufgelöst werden. Die Straße von Löpsingen nach Klosterzimmern würde dann über eine Brücke verlaufen. Der Anschluss Ortsstraße könnte mit einem Kreisverkehr oder einer Ampel sicherer gestaltet werden. In diese Richtung gehen auch die Lösungsansätze des Staatlichen Bauamts Augsburg, das für Bundesstraßen verantwortlich ist. Stefan Greineder kündigte bei dem Treffen an, seine Behörde lasse die Verkehrsströme an den Kreuzungen untersuchen. Dann werde man mit der Stadt Nördlingen und der Polizei reden. Würde man den Anschluss der Bachstraße in Löpsingen schließen, würde mehr Verkehr über die Ortsstraße fließen. An deren Verbindung mit der B466 „schwebt uns eher ein Kreisverkehr vor“, erklärte Greineder.

