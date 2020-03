10:35 Uhr

Exhibitionist belästigt Frau in Bopfingen

Der Mann war nur mit Turnschuhen bekleidet.

Ein nackter Mann ist einer 55-jährigen Frau in Bopfingen-Aufhausen am Mittwochabend in exhibitionistischer Weise gegenübergetreten. Wie die Polizei berichtet, hielt der Unbekannte, der nur mit Turnschuhen bekleidet war, in der Waldstraße kurz bei der Frau an und fasste sich an sein Geschlechtsteil. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Bundesstraße 29. Den Ermittlern zufolge war der Mann etwa 55 Jahre alt und sehr schlank. Eventuell belästigte er noch weitere Personen. Hinweise an das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300. RN

