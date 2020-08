00:31 Uhr

Fachgerechte Entsorgung von Schadstoffen

AWV-Mobil ist unterwegs

Im August und September ist das Schadstoffmobil des Abfallwirtschafts-Verbandes Nordschwaben (AWV) im Landkreis unterwegs. Kostenlos angenommen werden giftige Farben und Lacke aus Haushalten. Dosen und Kanister mit giftigem Inhalt sind Problemabfälle und je nach Art und Beschaffenheit gesundheits-, luft- oder wassergefährdend. Deswegen schützt eine fachgerechte Entsorgung unsere Umwelt vor schädlichen Belastungen.

Am heutigen Samstag hält das Schadstoffmobil in Maihingen am roten Tor sowie auf den Recycling-höfen in Marktoffingen und Nördlingen. Am Freitag, 4. September, werden Haltestellen in Oettingen (Recyclinghof), Wechingen (an der oberen Kirche) und in Wemding (Recyclinghof) angefahren. Weitere Termine gibt es im südlichen Landkreis und im Landkreis Dillingen.

Das wird angenommen: Kostenlos am Schadstoffmobil angenommen werden zum Beispiel Abbeizmittel, Abflussreiniger, Autowasch- und -pflegemittel, Backofenreiniger, Fleckentferner, Trockenbatterien und Akkus, Holzschutzmittel, Imprägniersprays, Insektenbekämpfungsmittel, Lacke, Lösungsmittel, Unkrautvernichtungsmittel, Quecksilberthermometer, Waschbenzin, Zweikomponentenkleber.

Wichtig beim Abgeben: Giftige Farben, Lacke und Flüssigkeiten lassen Sie bitte in den Originalbehältnissen und schütten keinesfalls verschiedene Substanzen zusammen, denn die verschiedenen Schadstoffe dürfen nicht miteinander ver-mischt werden. Außerdem stellen Sie bitte den Problemmüll auf keinen Fall vor dem Eintreffen des Schadstoffmobils ab, sondern übergeben die Kanister und Dosen persönlich dem Fachpersonal vor Ort. Um eine zügige und schnelle Annahme zu gewährleisten, ist es hilfreich, wenn die verschiedenen Behältnisse in eine Kiste gestellt und so abgegeben werden.

Das wird nicht angenommen: Asbesthaltige Abfälle gehören auf die Deponie Binsberg. Wand- und Abtönfarben entsorgen Sie bitte über die Restmülltonne oder als Sperrmüll. Außerdem gehören in die Restmülltonne: ausgehärtete Farb- und Lackreste, Glühbirnen, Halogenlampen, Kosmetika und Körperpflegemittel. Leere Behältnisse aus Metall und leere Spraydosen geben Sie bitte in den Dosencontainer.

Tipps für einen giftlosen Haushalt: Im eigenen Heim ist der übertriebene Einsatz von Desinfektionsmitteln nicht notwendig und sogar schädlich für das Wohlbefinden. Bei Kalkrückständen in Duschköpfen und Wasserkochern wirkt Essigessenz oder Zitronensäure befreiend und macht ätzende Chemie überflüssig. Gegen verstopfte Abflussrohre hilft eine Saugglocke aus Gummi. Vorsorge ist nützlich: Ein Sieb hält den Abfluss frei. (pm)

Aufgrund der aktuellen Entwicklung gelten Sicherheitsbestimmungen: Sicherheitsabstand von 1,5 bis 2 Meter ist einzuhalten. Der AWV bittet die Bürger, Mund- und Nasenschutz zu tragen und auch bei langen Wartezeiten in ihren Fahrzeugen zu bleiben.

