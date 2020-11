vor 18 Min.

Fahrradfahrer ist mit 1,6 Promille in Nördlingen unterwegs

Mit 1,6 Promille ist ein Fahrradfahrer am Sonntagabend in Nördlingen unterwegs gewesen.

Der Polizei fällt in Nördlingen ein 37-jähriger Fahrradfahrer auf. Schnell wird den Beamten klar, warum der Mann so unsicher auf der Straße ist.

Bei einer Kontrolle hat die Nördlinger Polizei am frühen Sonntagabend einen stark alkoholisierten Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten berichten, fiel ihnen an der Augsburger Straße ein 37-jähriger Fahrradfahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellten sie starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und der Mann erhält nun eine Strafanzeige. Auch musste er sein Fahrrad stehen lassen. RN

