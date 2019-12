10.12.2019

Fladen-Piraten organisieren Party

Feier in entkernten Fabrikhallen

Die Fladen-Piraten und die Mosterei Binninger veranstalten am Freitag, 27. Dezember, die zweite Auflage der Ende-Gelände-Party in der ehemaligen Limonadenfabrik. Einer Pressemitteilung zufolge wurden die bereits für den Abriss entkernten Fabrikhallen im Reutheweg 27 in Nördlingen für eine Party vorbereitet. In der Halle der einstigen Abfüllerei wurde eine Cocktailbar im Piratenstil errichtet. Die weitläufige Halle des ehemaligen Versands wurde mit Ausschank und Bühne samt Licht- und Tonanlage bestückt, um dort ein Konzert abzuhalten. Am Abend werden drei Bands Ska, 60s, Garage, Country und Rock spielen.

Ein kostenloser Bus-Shuttle pendelt im 30-Minuten-Turnus von der Innenstadt (Brettermarkt) zum Veranstaltungsort (Reutheweg 27, Nördlingen). Auf dem Gelände stehen für die anreisenden Besucher auch Parkplätze bereit. Interessierte, die früh Tickets kaufen, können günstige Karten erwerben. Die gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen:

Weihnachtsmarkt Nördlingen (Binninger, Fußgängerzone),

Videomediacenter (Nördlingen),

Fladen-Piraten (Nördlingen),

Spielwaren Bork (Oettingen). Der Eintritt für die Feier richtet sich je nach Eintrittskarte: Early Bird Tickets (mit einem Freigetränk, limitiert): zwölf Euro, Vorverkauf zwölf Euro, Abendkasse: 15 Euro (pm)

