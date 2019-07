14:02 Uhr

Freilaufender Hund in Nördlingen gefunden

Ein Münsterländer ist in Nördlingen gefunden worden.

In Nördlingen hat ein Hundebesitzer einen freilaufenden Hund gefunden. Inzwischen ist er wieder bei seinem Besitzer.

Ein freilaufender Hund ist am Mittwochabend in der Lerchenstraße von einem anderen Hundebesitzer festgehalten worden. Eine Mitarbeiterin des Tierheims nahm den kleinen Münsterländer nach Angaben der Polizei kurz nach 23 Uhr in Obhut. Der ist inzwischen wieder bei seinem Besitzer.

Ati, so teilt die Polizei am Donnerstagnachmittag auf RN-Nachfrage mit, unternimmt offenbar regelmäßig Ausflüge nach Nördlingen. (pm)

