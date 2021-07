Fremdingen

11:43 Uhr

Darf ein Pferdestall im Fremdinger Gewerbegebiet gebaut werden?

Plus Ein Bauantrag für einen Pferdestall im Fremdinger Gewerbegebiet sorgt in der Gemeinderatssitzung für Diskussion.

Von Lisa Gilz

Wiehern und Schnauben aus dem Gewerbegebiet – das könnte bald regelmäßig in Fremdingen der Fall sein. Dem Gemeinderat lag in der vergangenen Sitzung ein Bauantrag zur Errichtung eines Pferdestalls vor. Notwendig war die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens. Aus dem Tagesordnungspunkt entwickelte sich eine längere Diskussion, denn das betroffene Grundstück gehört zum Gewerbegebiet, ist als Fläche aber nicht rein gewerblich verkauft worden. Einzelne Räte fragten, ob das nicht ein Fehler war und wie vertretbar die Idee eines Pferdestalls in dem Gebiet ist.

